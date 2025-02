Una vittoria per sognare in grande. La Motto guarda tutti dall’alto in basso

Una vittoria per sognare in grande e per scrivere un’altra pagina di storia. La formazione viareggina della “Raffaello Motto“ ha iniziato il campionato 2025 di Serie A1 di ginnastica ritmica come meglio non avrebbe potuto, aggiudicandosi subito con pieno merito la prima prova della regular season. Al PalaTricalle di Chieti, la formazione guidata da Donatella Lazzeri e Francesca Cupisti ha sfoderato una prestazione collettiva di altissimo livello, che le ha consentito di sbaragliare la concorrenza e di issarsi in testa alla classifica generale del campionato, ponendo basi solidissime per la qualificazione alla Final Six.

La Motto ha totalizzato complessivamente 110.484 punti (è stata l’unica società a superare quota 110), trascinata dalla sua fuoriclasse, la campionessa olimpica Darja Varfolomeev (oro ai Giochi di Parigi 2024), che ha fatto registrare un superlativo 31.200 alle clavette (punteggio più alto di giornata). Ma tutte le ginnaste hanno fornito un apporto fondamentale per il primo posto: Chiara Puosi (25.367 alla palla), Bianca Vignozzi (26.167 al nastro) e Martina Bonuccelli (27.750 al cerchio). Il gruppo era composto anche da Ester Lena, Melissa Musacci e Viola Pannacci.

"Siamo orgogliosi di tutte le ragazze e non solo per una vittoria di enorme prestigio – sottolinea la direttrice tecnica della Motto Donatella Lazzeri – sono riuscite a riproporre in pedana tutto ciò che abbiamo preparato in questi mesi. Non hanno affatto risentito della pressione che un appuntamento di questa rilevanza può inevitabilmente generare. È un’impresa, un formidabile risultato di squadra raggiunto da un gruppo solido, nonostante i cambiamenti obbligati. Darja è stata fantastica, perché ha trasmesso positività alle compagne. Possono imparare molto da lei". "Confermare gli straordinari risultati degli ultimi quattro anni (3° posto nel 2021 e poi 2° per tre volte di fila dal 2022 al 2024, ndr) sarà difficilissimo – mette in chiaro Donatella Lazzeri – ci approcciamo con fiducia e curiosità a questo campionato, consapevoli che quando si va incontro ad un ricambio generazionale come nel nostro caso occorre avere pazienza ed evitare di caricare di aspettative o pressioni eccessive delle ragazze che per quanto capaci sono quasi tutte alla loro prima esperienza in Serie A1".

La seconda prova del campionato di A1 si svolgerà sabato 15 marzo a Forlì. Poi la terza tappa sarà il 12 aprile ad Ancona.

Classifica dopo la 1ª prova: Raffaello Motto 110.484, Udinese 109.034, Milanese Forza e Coraggio 106.868, Armonia d’Abruzzo Chieti 106.650, San Giorgio ‘79 Desio 105.799, Cervia 103.700, Fabriano 101.516, Opera Roma 100.467, Polimnia Ritmica Romana 100.349, Eurogymnica Torino 99.400, Terranuova 99.150, Varese 97.033.

Classifica generale: Motto 30, Udinese 27, Milanese Forza e Coraggio 25, Armonia d’Abruzzo Chieti 23, San Giorgio ‘79 Desio 21, Cervia 19, Fabriano 17, Opera Roma 15, Polimnia Ritmica Romana 13, Eurogymnica Torino 11, Terranuova 9, Varese 7.