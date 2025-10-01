Un’altra Italia sul tetto del mondo . I campioni del nuoto paralimpico

L’impresa dell’Italnuoto paralimpica, siglata ai Mondiali 2025 di Singapore, è doppia. La Nazionale ancora una volta si sistema al primo posto del medagliere in una rassegna iridata e questo senza nemmeno prendere parte alle staffette. Alla vigilia della competizione, infatti, a causa di una “dimenticanza“ federale di natura burocratica, gli atleti sono stati iscritti solo nelle singole gare. Nonostante la rabbia e la frustrazione, è comunque arrivata una bella risposta dall’acqua.

A Singapore la formazione azzurra ha fatto incetta di podi, ben 46 (ovvero 18 ori, 17 argenti e 11 bronzi). Il ricco bottino ha garantito al Bel Paese e alla formazione, guidata dal ct Roberto Bonanni, di vincere per la quarta volta il medagliere. Tra i 31 azzurri che hanno contribuito a questo ennesimo trionfo di un movimento forse sottovalutato ma che risponde presente, c’è il solito Simone Barlaam (foto in basso a destra). Il milanese non sbaglia mai le grosse occasioni e anche dall’OCBC Aquatic Centre di Singapore è tornato con quattro medaglie d’oro, salendo così a quota 23 titoli mondiali. Il lombardo ha chiuso la propria rassegna con l’oro nei 50 stile libero S9, dopo aver ottenuto l’alloro più importante nei 100 metri farfalla, con tanto di record europeo (57.96), nei 100 e 400 stile libero sempre categoria S9. "Mi sono sentito bene – ha detto dopo i 50 - speravo di andare un po’ più veloce, ma è stato l’ultimo giorno gare, quindi è stato fantastico concludere con una medaglia d’oro". Simone, appassionato di disegno, nato con una deformità dell’anca e una ipoplasia congenita del femore destro ha pure avuto parole di stima per un connazionale: "Ricordo Tommaso Wulzer, si è classificato sesto al mondo, alla sua seconda finale in un campionato mondiale. È bello vedere che l’eredità di ciò che stiamo costruendo sta lasciando un segno concreto".

L’altra regina indiscussa del campionato del Mondo, sempre a quota quattro ori, è stata la pavese Monica Boggioni (foto in basso a sinistra) che ora in cassaforte ha 11 medaglie dal valore più pregiato, otto argenti e quattro bronzi. Mica poco. A Singapore si è imposta nei 50 stile con record italiano, nei 100 e 200 stile e nei 50 ranaSB3, oltre ad aver conquistato l’argento dei 200 misti sempre categoria S5. Molto bene anche il 26enne bresciano Federico Bicelli: per lui tre medaglie, una d’oro e due d’argento. Nota di merito per un altro corregionale e debuttante al Mondiale, Gabriele Lombardo. Il para nuotatore di Varese, tesserato come Barlaam con la Polha, è considerato uno dei talenti più cristallini del gruppo e non a caso ha terminato la propria avventura con un bilancio più che positivo con 2 medaglie d’oro, 1 argento e un bronzo. L’italiano, in chiusura di manifestazione si è laureato campione del mondo nei 200 stile libero S3, con il tempo di 3.15.12 che gli è valso pure il nuovo record dei campionati. Lombardo, classe 2006, già si era messo in mostra, mesi fa, vincendo il titolo italiano giovanile. Non è stato da meno anche Federico Cristiani, sempre atleta Polha Varese, società di riferimento non solo sul territorio lombardo che ha conquistato un doppio argento nei 100 stile libero S4 e nei 200.

A questo fitto elenco si aggiunge pure lo studente di Ingegneria, al Politecnico di Milano, Alberto Amodeo, vincitore di un oro e due argenti e detentore di un record dei campionati e un record italiano e ormai tra i veterani in maglia azzurra. Il merito di questi risultati va alla già citata Polha, società presente con sei atleti e che su 46 podi complessivi, "detiene" 16 medaglie. "Questo successo è di tutti noi – ha detto il Presidente del Comitato Paralimpico Marco Giunio De Sanctis - è la manifestazione tangibile della forza del nostro movimento paralimpico, della collaborazione tra atleti, staff e federazione, e della fiducia della comunità nel potenziale dello sport come veicolo di inclusione, solidarietà e eccellenza".