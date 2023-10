Under 11 e e Under 13. Camaiore dolce e amaro per il Cp. Una vittoria e una sconfitta

Il Circolo Pattinatori Grosseto Under 13 conquista la seconda vittoria consecutiva, che permette di rimanere in testa con Follonica e Castiglione, ai danni della Rotellistica Camaiore, grazie a una bella prova di carattere. Il confronto si è deciso nella ripresa, dopo che il primo tempo si è chiuso sullo 0-0. E’ stato Edward Convertiti Mann a segnare l’1-0 dopo appena dodici secondi, ma passano appena otto secondi e arriva il pareggio di Lenzoni. Convertiti e Pucillo fanno scattare sul 3-1, mentre Alessio Tonini firma la rete del 4-2 finale a 2’39 dalla sirena. Sconfitta onorevole per gli Under 11 contro la corazzata Rotellistica Camaiore, che ha praticamente risolto la gara nel giro di settanta secondi, tra l’1’18 e il 2’28 del primo tempo con tre reti. Dellatomasina, autore di cinque reti, ha firmato il 4-0 prima di una doppietta di Tommaso Spinosa che ha permesso di andare al riposo sul 5-2. Nella ripresa i versiliesi hanno allungato e alle fine hanno con il risultato di 8-2.