Undicesima edizione in Valtellina. Prandi e Desco vincono a mani basse la “Bellagio Skyrace“

Svetta la Valtellina nell’undicesima edizione della “Bellagio Skyrace“, classica d’autunno disputata in riva al Lario lungo 28 chilometri a cui hanno preso parte ben 438 concorrenti in rappresentanza di diciotto nazioni. La gara maschile ha registrato il successo di Andrea Prandi, passato dallo sci alpinismo alla corsa in montagna con ottimi risultati. Il ventottenne originario di Merate (Lc) ma cresciuto a Bormio ha chiuso la sua fatica in 2h30’12’, confermando l’ottimo momento dopo il podio nella 50 km della Nice Côte d’Azur. Il vincitore ha tenuto a distanza di sicurezza Daniel Antonioli, che su questi pendii si era imposto addirittura undici anni fa. Il portacolori del Team Pasturo è giunto secondo. A completare il podio Danilo Brambilla, detentore della Coppa Italia Fisky.

Nella prova femminile Elisa Desco ha messo le cose in chiaro sin dai primi chilometri, imponendo un ritmo che nessuna delle avversarie non è stata in grado nemmeno di avvicinare. L’atleta tesserata per il “Valtellina Wine Trail“ ha tagliato il traguardo a braccia alzate in 2h55’33“, precedendo la rumena Ioana Madalina Amariei, mentre il terzo posto è andato alla compagna di squadra Roberta Jacquin.

Contemporaneamente è andata in scena la "Half Skyrace" sulla distanza più breve, in cui ha trionfato Massimiliano De Bernardi (Atletica Alto Lario). In campo femminile prima Daiana Concilio (Osa Valmadrera).

