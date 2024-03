Undici le medaglie al Trofeo della Liberazione. Futura in vasca a Calenzano. E la staffetta si veste d’oro

Undici medaglie complessive, che hanno permesso al club di issarsi sino alla decima posizione nella classifica delle società partecipanti. Questo il bottino raggranellato dai nuotatori e dalle nuotatrici della Futura al termine della trentacinquesima edizione del "Trofeo della Liberazione" di nuoto, andato in archivio nei giorni scorsi a Calenzano. Il miglior risultato di gruppo è arrivato dalla staffetta 4X50 stile: Leonardo Giusti, Alberto Paoli, Alessio Rrotani e Niccolò Barni sono saliti sul gradino più alto del podio. Rrotani ha vinto l’oro anche nei 50 e nei 100 stile (oltre ad aver agguantato un argento nei 200) Paoli è stato il più veloce di tutti nei 100 rana (arrivando poi secondo nei 50) e Barni ha agguantato un’altra medaglia d’oro nei 50 delfino (imitato dai compagni di squadra Alessandro Farinacci nei 100 misti). A chiudere, oro per Giusti nei 50 dorso, argento per 50 delfino e bronzo nei 100 stile. Alla kermesse hanno preso parte per il sodalizio presieduto da Roberto Di Carlo anche Emma Rose Bertini, Chiara Chellini, Maria Francesca Di Perna, Giovanni Fambrini, Leandro Ganugi, Giorgia Gheri, Samuel Lila, Diletta Malpaganti, Margherita Naldi, Edoardo Perillo Marcone ed Edoardo Piemonte, con buoni risultati utili ai fini del piazzamento finale nella graduatoria delle società. La squadra ha ripreso gli allenamenti, per prepararsi ai campionati regionali che si terranno a Livorno il prossimo fine settimana.

Giovanni Fiorentino