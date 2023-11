Union Basket sconfitta. Trasferta da dimenticare

Turno da dimenticare in serie C maschile per la prima squadra targata Union Basket. In trasferta a San Vincenzo i pratesi incassano una pesante sconfitta per 81-55 e rimangono bloccati a quota 6 punti nel gruppone di squadre al terzultimo posto nella classifica del girone A. Dopo aver sollevato coach Eraldo Mazzuca dall’incarico di capo allenatore, la prima squadra è stata affidata al suo vice, Luca Pieretti, che ha lavorato a lungo questa settimana con i giocatori, pur andando a sfidare una delle corazzate del girone e incappando in una partita decisamente sottotono dei suoi ragazzi. Con Saccenti e Bonetti in panchina, ma non disponibili, l’Union Basket parte bene, ma fatica a trovare il canestro, chiudendo sotto 17-13 alla fine del primo quarto. Nel secondo tempino il canestro per Prato sembra stregato, mentre San Vincenzo non sbaglia niente, guidata da Bianchi, mettendo praticamente già in ghiaccio la partita e andando negli spogliatoi con un più che rassicurante 40-19.

Al rientro in campo dopo la sosta lunga l’Union non molla e lotta su tutti i palloni, la difesa è più solida e limita le bocche da fuoco avversarie, ma le percentuali al tiro restano bassissime. Il terzo tempino si chiude sul 57-38. Lo sforzo finale dei pratesi riduce un po’ lo svantaggio, ma non basta per portare a casa punti da San Vincenzo, che si impone con largo merito avendo saputo approfittare della scarsa precisione al tiro degli avversari. Domenica alle Toscanini l’appuntamento adesso è con il super derby tutto pratese contro la corazzata Sibe Gruppo AF Prato.

L.M.