Unione Firenze parte bene. E ora il derby coi Cavalieri

È iniziata con risultati incoraggianti la stagione 2025-2026 dell’Unione Rugby Firenze che nella prima giornata di campionato ha vinto con la squadra di serie A e l’under 18 nazionale e pareggiato con quella di B; sconfitte di misura, invece, la C e l’under 18 regionale. Domani in programma altre sfide interessanti, con tre derby, tutti con i Cavalieri Union Prato Sesto: la A (in trasferta, ore 14.30) in un confronto fra due ‘cugine’ di alto livello che finora ha sempre regalato spettacolo; impegno fuori casa anche per l’under 18 nazionale (ore 11.30) mentre la cadetta di B scenderà in campo alle 14.30 al Padovani di Campo di Marte. Riguardo alle altre due, la C giocherà alle 14.30 a Perugia con lo Junior, l’under 18 regionale alle 12.30 al Marco Polo di San Bartolo a Cintoia con il Rugby Tirreno. Venendo alle gare della giornata di esordio, la formazione di vertice allenata da Daniel Lo Valvo ha battuto al Marco Polo il Roma Rugby 50-19. I biancorossoviola hanno subito imposto un ritmo elevato andando a colpire con un incontenibile Felix Fialà – classe 2001, ala, nato e cresciuto nel settore giovanile fiorentino e di ritorno quest’anno da Perugia dove aveva giocato in serie B – autore di quattro mete e Player of the match. Dopo un primo tempo chiuso sul 22-7 l’URF ha allungato nella ripresa segnando in totale otto mete e mostrando una brillantezza offensiva che fa ben sperare per il proseguimento del torneo.

Partenza col botto pure per l’under 18 nazionale di Peppe Sorrentino che ha piegato le temibili Fiamme Oro per 40-31 dopo un primo tempo chiuso sul 24-10. La squadra cadetta (serie B) di Vito e Bonanni ha pareggiato (17-17) conquistando due punti sul difficile campo del Cus Siena dopo essersi trovata addirittura a condurre per 17-7 nel primo tempo subendo però il ritorno dei senesi che pareggiavano con un piazzato nel finale. Debutto amaro ma combattuto per la squadra di C di Morace e Gambineri, sconfitta 12-19 nel derby casalingo con Scandicci, e per l’under 18 regionale che ha perso ad Arezzo (22-19) dopo una prova generosa.

Franco Morabito