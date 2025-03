Unione, il passo è giusto. Anche Paganica si arrende

Prosegue con soddisfazione la seconda stagione in serie A dell’Unione Rugby Firenze. La squadra di Luigi Ferraro e Daniel Lo Valvo, infatti, riscattando la sconfitta della scorsa settimana con l’Olympic Roma, nella tredicesima di campionato – la quarta di ritorno - si è imposta al Marco Polo di San Bartolo a Cintoia per 33-18 (primo tempo 26-18) sul Paganica consolidando il terzo posto nella classifica del girone 4 con 45 punti, dietro al capolista Livorno (59) e a -3 dallo stesso Olympic; alle sue spalle il Romagna (45). Contro il Paganica i biancorossoviola hanno dato prova di grande solidità chiudendo, di fatto, il match nel primo tempo nel quale hanno saputo dare dinamicità e concretezza al loro gioco.

Paganica è partita forte, sbloccando il punteggio con la meta di Buli trasformata da Rotellini. Firenze ha reagito subito con Tommaso Biagini che ha finalizzato una veloce azione al largo; i gigliati hanno poi messo la freccia con Artal, ben servito da una bella azione corale, e con la trasformazione di Chiti si è passati sul 12-7 per chiudere sul 26-18 con la meta di Chiti e una meta tecnica decretata dall’arbitro per il fallo ripetuto degli ospiti nei cinque metri. Nel secondo tempo la partita si è fatta più fisica e frammentata, con Paganica alla ricerca di spazi per riaprire il match ma Firenze è stata attenta a non concedere varchi. La meta che ha chiuso definitivamente i giochi è arrivata al 48’, col terza linea Francesco Baggiani, trasformata ancora da Chiti per il 33-18 finale. Da quel momento Firenze ha gestito il possesso e amministrato il vantaggio senza rischiare, portando a casa una vittoria importante per la classifica. Ottima prestazione di squadra, con menzione speciale per il vicecapitano Francesco Baggiani e Riccardo Chiti, quest’ultimo autore di una prova di qualità sia in regia che al piede, premiato Player of the Match.

Sconfitte, invece, le altre formazioni dell’URF impegnate nel fine settimana: la serie B a Perugia per 29-8, la C a Olbia per 42-7 e la under 18 nazionale al Lodigiani di Campo di Marte con L’Aquila per 20-39.

Franco Morabito