Unione, Roma troppo forte. I gigliati masticano amaro

Fine settimana in chiaroscuro per le squadre dell’Unione Rugby Firenze: sconfitte quella di serie A e le due under 18, nazionale regionale; a segno, invece, le formazioni di serie B e di C.

La prima squadra, in trasferta contro il Rugby Roma, è stata battuta per 41-14, sovrastata nel ritmo sin dai primi minuti. I padroni di casa hanno sbloccato il punteggio al 18’ con la meta di Pollak trasformata da Mazzi, seguita poco dopo da un calcio piazzato della stessa apertura che ha portato il risultato sul 10-0. La formazione capitolina ha continuato a macinare gioco, trovando la seconda meta con Pollak e la trasformazione di Mazzi per il 17-0. Firenze ha provato a reagire al 32’ con la meta di Scotini trasformata da Riccardo Chiti, accorciando le distanze sul 17-7, ma poco prima dell’intervallo Roma ha ristabilito il margine di vantaggio con la marcatura di Adriani trasformata da Mazzi, chiudendo la prima frazione sul 24-7. Nella ripresa la meta di Vella al 42’ ha ampliato ulteriormente il divario rendendo vani i tentativi dell’URF di rientrare in partita. Al 73’ i capitolini hanno marcato nuovamente con Fabio, prima che Chiti riuscisse a segnare e trasformare la seconda meta fiorentina. A tempo scaduto, infine, Roma ha trovato l’ultima marcatura con Mazzi.

Battuta d’arresto (29-0, primo tempo 12-0) anche per l’Under 18 nazionale che sul campo del Parma 1931 non è riuscita a trovare una reazione offensiva efficace contro una squadra molto determinata e con un gioco molto fisico; e per l’under 18 regionale che ha ceduto per 5-10 nel derby cittadino con i Cavalieri Union di Sesto Fiorentino.

Ecco ora i due successi. Nello scontro diretto per la salvezza la squadra di B ha liquidato il Rugby Jesi col netto punteggio di 56-7 dopo aver chiuso il primo tempo sul 17-7 con le marcature di Metti, Cini e Ferrami. Nella ripresa, dopo aver consolidato il risultato con due piazzati di Bianchini, la formazione di Sacrestano ha dilagato segnando otto mete complessive e mettendo in evidenza le prestazioni di Nannini, Cini, Ferrazza, Cherici e Luca Panico, premiato Player of the Match. Vittoria importante pure della serie C (35-17, primo tempo 13-0) nell’altro derby contro il Gispi Tigers Prato.

Franco Morabito