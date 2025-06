Unione Rugby Firenze: Salvezza in Serie B e Torneo 'Città di Firenze' per Under 14

Alla chiusura della stagione agonistica dell’Unione Rugby Firenze mancava solo un tassello: quello della squadra di serie B impegnata contro il ProRecco nell’ultima sfida salvezza. La vittoria ottenuta per 22-18 contro la squadra ligure in gara-2 dei playout ha dato così inizio alla festa per un risultato importante che permette alla formazione cadetta di Francesco Sacrestano e del capitano Lorenzo Metti di proseguire nell’obiettivo di far crescere i propri giovani attraverso la costruzione di un percorso strutturato dalla base fino al vertice.

Nella prossima stagione la società biancorossoviola presieduta dall’ex assessore allo sport del Comune di Firenze, ora consigliere regionale, Andrea Vannucci si presenterà dunque al via ancora una volta con una rosa al completo: oltre alla squadra di A che ha chiuso il campionato al quarto posto, e a quella di B, vi saranno infatti anche quella di C che ha conquistato la piazza d’onore alle spalle dell’Olbia, e le due under 18: la nazionale, terza dopo L’Aquila e Parma, e l’altra che si è ben distinta nella fase regionale.

Terminati i campionati, è ora la volta dei tornei e delle amichevoli. Il primo appuntamento è il tradizionale ‘Città di Firenze’, giunto alla 23a edizione, in programma oggi allo stadio Lodigiani a partire dalle ore 9: un evento dedicato agli under 14 cui prenderanno parte 16 squadre provenienti da tutta Italia, con un prestigioso ospite internazionale a conferma del livello sempre più alto della competizione.

Questo l’elenco completo dei partecipanti: Biarritz-Francia (2 squadre), Cagliari, Firenze 1931, Fiumicino, Florentia, Highlanders Formigine, Mogliano, Nea Ostia, Nuova Rugby Roma, Paisan di Prato, Paese, Paganica, Patavium Padova, Syraco, Udine. Il torneo sarà articolato in 4 gironi da 4 squadre con partite di sola andata, seguite dopo la pausa del terzo tempo, da semifinali e finali per tutte le posizioni con inizio dalle ore 15.40. Finale per il 1°posto alle 17.

f. m.