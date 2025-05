Unione Rugby Firenze: Stagione 2023 Conclusa con Successo e Convocazioni Azzurre

L’Unione Rugby Firenze si avvia al termine di una stagione lunga e assai impegnativa che ha già dato i suoi primi verdetti. La squadra che ha partecipato al campionato di A ha chiuso il girone con un quarto posto che va al di là delle aspettative. Le squadre che l’hanno preceduta in classifica (Livorno, Olympic Roma e Romagna) vantano infatti tutte un’esperienza superiore a quella della formazione di Luigi Ferraro e Daniel Lo Valvo che, ricordiamo, è nata solo nell’estate di due anni fa dalla fusione di Florentia Rugby e Firenze Rugby 1931: società che fino a quel momento avevano disputato, da avversarie, il campionato di B.

In questa stagione i fiorentini, su 18 gare disputate, hanno collezionato 12 vittorie, un pareggio e 5 sole sconfitte: tutte subite, peraltro, ad opera delle prime tre della classifica. Da aggiungere che ben otto suoi giocatori, alcuni della prima squadra e altri delle giovanili, sono stati convocati in azzurro nelle varie rappresentative di categoria: Giovanni Checcucci, Fabio Salvanti, Luca Daddi, Samuele Della Ragione e Marco Vescovini (under 18); Matteo Silei e Carlo Antonio Bianchi (under 19); lo stesso Bianchi e Gianmarco Pietramala (under 20).

L’altro campionato che ha già calato il sipario è quello dell’Under 18 nazionale e anche in questo l’Urf ha recitato un ruolo di primo piano avendolo concluso al terzo posto dietro a L’Aquila e Parma. Le altre tre squadre gigliate ancora in corsa: quella di B è alla sfida salvezza contro il Pro Recco, il 18 maggio in trasferta, il 25 al Lodigiani di Campo di Marte; quella di C, quando manca una sola partita alla fine, è seconda dietro all’Olbia e domenica giocherà al Marco Polo contro il Livorno; l’Under 18 regionale, infine, chiuderà anch’essa domenica in casa contro il Tirreno Costa Etrusca.

Franco Morabito