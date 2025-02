Unipol, finalmente si parte. E arriva il giovane Laise

E allora si comincia. Scatta oggi da Casteldebole – il centro intitolato a Umberto Calzolari – la stagione Unipol. Tanti cambiamenti con l’addio del presidente Pierluigi Bissa che è diventato il numero due della federazione nonché membro del parlamento europeo, Poi i cambi di ruolo, con Fabio Betto che da pitching coach è diventato manager. E Lele Frignani che da manager si è trasformato in direttore sportivo. Nello staff tecnico gli ingressi di Juan Carlos Infante e Francesco Fuzzi, con un ruolo più defilato per Claudio Liverziani. Di stranieri se ne parlerà più avanti, anche se non può essere escluso un ritorno, due anni dopo, di Raul Rivero.

Dopo addii e partenze – Bertossi, Helder e Civit – ecco il primo volto nuovo. La società sta cercando di ringiovanire il gruppo, contenendo anche le spese. La stessa Fortitudo ha sempre potuto contare su uno zoccolo duro composto dagli italiani.

E il primo italiano – come acquisto –del 2025 è Alessandro Laise (nella foto). Che si tratti di un ragazzo che risponde ai parametri fissati dalla nuova Aquila lo dice la carta di identità. Laise ha solo 19 anni, ne compirà 20 il 13 marzo. Nato a Milano, gioca come interno. Cresciuto nelle giovanili del Senago si è trasferito a Crocetta. Definito ‘switch hitter’ una volta nel box di battuta, è considerato uno dei migliori prospetti della sua età.Ha indossato le maglie della Nazionale in ogni categoria a partire dall’under 12 Ha esordito in serie A nel 2022 a Senago poi, appunto, lo scorso anno a Crocetta dove ha battuto .281. Per lui 27 gare, due doppi, un triplo e un fuoricampo con l’aggiunta di 6 basi rubate, 19 punti segnati e 16 punti battuti a casa.

Conosce già alcuni ragazzi della Fortitudo perché, nel 2023, insieme con Samuele e Alessandro Gamberini, ha preso parte all’Mlp European Developmente Tournament, torneo d’esibizione della Major League di Baseball con i 90 migliori prospetti europei.

a. gal.