Unipol Fortitudo Bologna: doppia sfida contro Macerata per risalire in classifica

La classifica comincia a farsi interessante, anche se l’Unipol, in questo momento, non è tra le prime quattro del massimo campionato di baseball. La formazione guidata da Fabio Betto, al primo anno da manager, dopo essere stato per anni la spalla di Lele Frignani (oggi direttore sportivo del club), ha sistemato alcuni aspetti. Ha richiamato Ernesto Liberatore come catcher, ha ingaggiato il giovane Samuele Bruno e ha reinserito Alessandro Vaglio che, di fatto, era reduce da quattro anni di inattività. Per trovare l’equilibrio giusto, era necessario concedere alla squadra un po’ di tempo. E, dopo un girone di andata ballerino, è arrivata la doppia vittoria su San Marino, una delle maggiori candidate allo scudetto.

E adesso, oggi e domani, un nuovo ostacolo di livello. Oggi a Macerata (alle 20), domani, alla stessa ora, saranno i marchigiani a presentarsi al Gianni Falchi. Macerata è una delle squadre emergenti della stagione, ma la Fortitudo, se riuscisse a centrare una doppietta, potrebbe pareggiare i conti. In dubbio fino all’ultimo Shervyen Newton. Oggi lanciano gli stranieri, quindi per la Effe sarà il turno di Josè Ignacio Bermudez Garcia e dell’esperto Raul Rivero che, da quest’anno, ricopre anche il ruolo di pitching coach. Domani, invece, toccherà ai lanciatori azzurri, da Maurizio Andretta a Filippo Crepaldi, senza dimenticare Alex Bassani. La Fortitudo sta migliorando rendimento e classifica, ma l’obiettivo della società è crescere ancora. Perché dopo aver vinto tanto, nel terzo millennio, e pur essendo in presenza di una stagione di transizione, la squadra vorrebbe almeno arrivare in semifinale.

Le altre gare: Parma-Bbc Grosseto; Reggio Emilia-Nettuno; San Marino-Big Mat Grosseto.

La classifica: Parma 813 (13-3); San Marino 667 (10-5); Macerata 563 (9-7); Nettuno 500 (8-8); Unipol Fortitudo Bologna 438 (7-9); Big Mat Grosseto 400 (6-9); Bbc Grosseto 375 (6-10); Reggio Emilia 250 (4-12).

a. gal.