Unipol Fortitudo Bologna sconfigge San Marino: risalita in classifica con Samuele Bruno

La doppietta più bella e più dolce perché ottenuto contro San Marino, che sarebbe poi una delle grandi favorite per la conquista dello scudetto del baseball. Prosegue così la risalita dell’Unipol che, a questo punto, è al quinto posto. La Fortitudo di Fabio Betto, dopo aver piegato i Titani al Gianni Falchi, 4-3, si ripetono a Serravalle, chiudendo 6-4 con la vittoria di Pippo Crepaldi e la salvezza di Alex Bassani.

E’ una Unipol che, grazie anche al lavoro del direttore sportivo Lele Frignani, sta cambiando volto. Dopo il ritorno di Ernesto Liberatore nel ruolo di catcher – e questo ha regalato maggiore tranquillità ai lanciatori – ecco un altro acquisto, per il presente e pure in prospettiva.

Reduce da importanti esperienze al college, negli Stati Uniti, è arrivato in biancoblù Samuele Bruno. Tra i prospetti più interessanti del baseball italiano, è già un giocatore di grande valore, di ruolo esterno. Samuele ha appena concluso il secondo campionato di College.

Nato ad Anzio il 23 luglio 2003, 183 centimetri per 79 chili, vive e cresce a Nettuno, dove a 6 anni imbraccia mazza e guantone, giocando poi a livello giovanile con le formazioni locali e arrivando alla serie A nel 2021, nelle fila del Montefiascone. Nella stagione 2022 gioca 25 gare con Nettuno Academy, nel 2023 passa a Godo, collezionando 26 presenze, media battuta 251. Nel 2024 gioca 24 gare con il Bbc Grosseto, battendo 333. Assume un ruolo importante l’esperienza universitaria negli Stati Uniti con il College of the Desert Athletics.

Le altre gare: Parma-Reggio Emilia 10-2, 8-0; Nettuno-Macerata 10-0 (al 7°), 1-2; Bbc Grosseto-Big Mat Grosseto 0-4, 5-7.

La classifica: Parma 800 (12 vittorie-3 sconfitte); San Marino 667 (10-5); Macerata 563 (9-7); Nettuno 500 (8-8); Unipol Fortitudo Bologna 438 (7-9); Bbc Grosseto e Big Mat Grosseto 400 (6-9); Reggio Emilia 250 (4-12).

