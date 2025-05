Unipol Fortitudo: Nuovo Corso e Vittoria Dopo Sette Sconfitte

Forse non è una crisi. Ma non è un bel momento per l’Unipol, la squadra di baseball delle Due Torri che, nel terzo millennio, ha fatto incetta di titoli. Scudetti, Coppe Italia, Coppe dei Campioni: tutto quello che c’era da vincere, la Fortitudo l’ha portato a casa. In questo 2025 è partito un nuovo corso. Il presidente Bissa ha fatto un passo avanti (in Italia e in Europa), facendone uno indietro in biancoblù e lasciando la poltrona da numero uno a Gianluca Pani. Daniele Frignani non è più il manager (allenatore) del gruppo, ma è diventato direttore sportivo. E Fabio Betto, che era il pitching coach, l’allenatore dei lanciatori, è divenuto il manager. Una serie di cambiamenti che, si sapeva, non avrebbero portato a risultati immediati. O quantomeno a risultati ai livelli di un club abituato a vincere tanto in Italia quanto in Europa.

Dalla stagione di transizione ai bassifondi della classifica, però, ce ne passa. In Fortitudo non si fanno tragedie né rivoluzioni. Perché se è vero che la squadra è reduce da sette sconfitte consecutive è innegabile pensare al fatto che, spesso e volentieri, i ko sono tutti stati di misura e, molto spesso, maturati in volata.

Basterebbe una scintilla, forse, per imboccare una strada diversa e guardare al futuro con maggiore ottimismo. Qualcosa, intanto, la Fortitudo l’ha fatto. E qualcosa lo farà nella seconda parte della stagione, dal momento che come ha fatto in passato, l’Unipol ha conservato un visto, per potenziare la squadra.

Ma forse basterebbe poco per invertire la tendenza. Forse non per ambire alle primissime posizioni – Parma, San Marino e Macerata hanno qualcosa in più –, ma almeno per rientrare nelle prime quattro. Basterebbe poco e la Fortitudo una mossa l’ha già fatta. Ha richiamato, come ricevitore, Ernesto Liberatore. Ruolo sottovalutato quello del catcher. In realtà si tratta di una delle posizioni più delicate dalle quali dipendono anche le fortune dei lanciatori.

E ieri sera, dopo sette sconfitte consecutive, è arrivata una vittoria, 4-0, contro Reggio Emilia. E per il lanciatore Garcia Bermudez, una prova convincente.