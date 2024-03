Uno scudetto in Valtellina

Questa volta il successo è arrivato in casa. L’Asd Tiro alla Fune Valtellina si laureata Campione d’Italia giocando e vincendo al PalaFaedo di Morbegno, la finalissima del Campionato tricolore di tiro alla fune nella categoria 600 kg. Il team guidato da Matteo Speziale si è aggiudicata tutte le “tirate“ della gara superando i Black Bull di Camaiore, saliti sul secondo gradino del podio, e i Cobra di Fermo, che si sono dovuti accontentare del terzo gradino del terzo posto dopo aver battuto i tiratori dell’Asd Lubrensis di Napoli. Al quinto posto i Cerberi di Camaiore.

Perfetta l’organizzazione della manifestazione sportiva che ha accolto nel cuore della Valtellina il Campionato italiano di tiro alla fune promosso dalla Figest, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, e organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica che ha conquistato il titolo tricolore, la società Tiro alla Fune Valtellina presieduta da Andrea Colli, nonché Delegato Figest per la provincia di Sondrio. Un evento che si è trasformato in una festa per tanti atleti ma anche per le loro famiglie, e che ha coinvolto tutta la cittadina (patrocinato dal Comune di Morbegno e dalla Pro Loco della Città del Bitto).

"E’ la prima vittoria di un Campionato italiano per noi e ne siamo felicissimi" – sottolinea Matteo Speziale, allenatore del Tiro alla Fune Valtellina che ricorda che qui la disciplina del tiro alla fune si è affacciata per la prima volta nel 2017. Di strada ne è stata fatta tanta e i tiratori locali sono scesi in campo anche ai recenti Campionati del Mondo disputatisi in Svezia.

"Il tiro alla fune, fino al 1920 sport olimpico, oggi è sport tradizionale appartenente alla Figest e codificato nel registro del Coni. E’ uno sport che si pratica in tutto il mondo e che in Italia è in crescita – sottolinea Matteo Capeccia, responsabile del settore indoor del tiro alla fune presso la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali -. Siamo certi che eventi come il Campionato Italiano, che ha visto un bel pubblico al PalaFaedo e che è stato magistralmente organizzato dall’Asd Tiro alla Fune Valtellina guidata da Andrea Colli, che ringrazio personalmente, possano riavvivare la passione per questa disciplina dove, a differenza di quanto si è portati a pensare, non prevale solo la forza ma anche la tattica".

Non solo. Morbegno ha inoltre ospitato anche la finale del Torneo promozionale, categoria 480 kg che, tra le 8 formazioni presenti, ha visto primeggiare i Cobra di Fermo. Al secondo posto il Taf Valtellina e terza l’Asd Lubrensis di Napoli. Alla manifestazione hanno preso parte, in rappresentanza della Figest, anche Nicola Cappelletto, vice presidente della specialità tiro alla fune, e la segretaria di specialità Stefania Pessotto.

L’impegno di Figest oggi è portare il tiro alla fune, come specialità, nelle scuole perché i giochi e gli sport tradizionali tornino a far breccia nelle nuove generazioni. Alessandro Stella