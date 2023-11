"UR Firenze sconfitta di misura dall'Unione Capitolina"

Nella settima giornata del campionato di serie A l’Unione Rugby Firenze esce sconfitto di misura (26-31) dalla gara casalinga contro i romani dell’Unione Capitolina e col rimpianto dei primi 20’ nei quali la squadra ha pagato a caro prezzo le troppe ingenuità che hanno permesso agi ospiti di chiudere il primo tempo con un vantaggio eccessivo (5-18) che ha reso vano il recupero dei biancorossoviola nella seconda frazione di gara e le mete trasformate da Valente.

La squadra scesa in campo: Biagini T.; Lo Gaglio P., Di Puccio (41’ Valente), Menon (c), Lo Gaglio F. (41’ Cervellati); Chiti , Gomez Artal (70’ Bianchini); Baggiani, Stefanini (41’ Pracchia), Gatta; Savia (62’ Formigli), Biagini N.; Trechas (70’ Biagioni), Bonanni (55’ Guidotti), Gozzi (62’ Manigrasso). All. Luigi Ferraro, Daniel Lo Valvo.

Delle altre squadre fiorentine, da registrare la quinta vittoria consecutiva della C dell’UR Florentia che ad Arezzo ha battuto il Vasari per 23-14 consolidando così l’imbattibilità stagionale nel campionato cadetti; sconfitte invece la formazione di serie B del Firenze Rugby 1931 (55-07) in casa del Pieve di Cento (Bologna), l’under 18 élite (31-17) a L’Aquila e l’under 18 regionale (48-10) nella gara di ritorno a Livorno contro i Lions Amaranto.