Va in scena la grande boxe. Vincono Giuliano e Salzillo

Grande successo per la due-giorni di pugilato organizzata dalla Sempre Avanti Firenze, società pugilistica con sede a Montelupo Fiorentino. Dopo la tradizionale cerimonia del peso – svoltasi nella sede della Tinghi Motors, sponsor della serata evento - dei quattro pugili professionisti che hanno preso parte alla ‘lista’ di incontri del sabato sera, vale a dire i due della scuderia fiorentina Leontia Boxe, Samuele Giuliano e Pasquale Salzillo, e i due avversari, l’inglese Luke Brassfield e il kosovaro Leutrim Berisha, a partire dalle 20 di venerdì la palestra della S.A.F. si è trasformata nel teatro di una grande serata di boxe.

La scaletta mista tra i 22 pugili dilettanti e i 4 sopracitati professionisti ha richiamato pubblico da tutta la provincia, curioso di vedere cosa sarebbe successo sul ring. Una prima parte dell’evento è stata dedicata alla boxe dilettantistica, che ha visto ragazze e ragazzi da tutta la Toscana dare spettacolo: tra questi, della scuderia montelupina si segnalano Rebecca Gorini e Andrea Ciurea per la categoria under 15, seguiti da Enthony Franchini, Francesco Loia, Egzon Avdijaj, Mattia Magrino, Leonardo Mazzoni e Giacomo Raffaele, tutti facenti parte della categoria élite.

Poi il momento clou della serata, dove i pugili Samuele Giuliano e Pasquale Salzillo della scuderia Leontia Boxe hanno sfidato con grande tenacia gli avversari esteri, vincendo entrambi gli incontri. Giuliano, talentuoso pugile da Borgo a Mozzano, ha sconfitto ai punti Brassfield, solido pugile inglese di Nottingham, in 6 difficili e intense riprese. L’ultimo match della serata ha visto invece come protagonista il figlinese Salzillo contro un instancabile Berisha dal Kosovo: anche qui vittoria ai punti per il giovane pugile del Valdarno, dopo 6 round mozzafiato che hanno infiammato il pubblico.

Una grande occasione per gli amanti dello sport di avvicinarsi e vivere in prima persona incontri di alto livello, un evento che nessun amante della disciplina si è potuto perdere.