Vaiano, sbarca il grande padel con Momo Gonzalez e Miguelito Lamperti

Vaiano (Prato), 6 febbraio 2025 - Lo sport senz'altro più in auge in questo momento è il padel e venerdi 7 febbraio, nel pomeriggio, con esibizione alle 18 al Circolo Tennis e Padel Vaiano saranno protagonisti sulla "pista" valbisentina due campioni di questa disciplina. Lo spagnolo Jeronimo "Momo" Gonzalez attualmente numero 13 della classifica mondiale e protagonista della finale a dicembre del Master del Premier Padel in coppia con il suo compagno Jon Sanz. Insieme a lui ci sarà una delle figure storiche del padel mondiale l'argentino Miguelito Miguel Lamperti, 44 anni, con all'attivo sei finali del World Padel Tour ma uno dei giocatori più amati dagli appassionati per la sua carica agonistica e la capacità di coinvolgere il pubblico e ancora competitivo ad alto livello, "Sarà un pomeriggio unico per gli appassionati e per chi avrà l'occasione di giocare con loro - spiega Alberto Fenzi, presidente del Ctp Vaiano - noi abbiamo una scuola di padel importante e il movimento sta crescendo con giocatori di ottimo livello. In questa giornata avremo l'occasione di confrontarci con i maestri del padel indubbi protagonisti del circuito professionistico e figure di riferimento. Il grande padel sbarca a Vaiano e siamo davvero contenti di poter dare un contributo a questa disciplina attraverso i nostri tre campi coperti e alle tante squadre che partecipano ai vari campionati Fitp".

