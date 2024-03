Valbisenzio Academy. Alla fuga servono punti

Prima della classe pronta ad allungare ulteriormente, inseguitrici intenzionate a non mollare. E’ la preview della ventitreesima giornata del campionato di Terza Categoria, pronta a prendere il via alle 14,30 odierne. E per una volta, quasi tutte le attuali principali protagoniste giocheranno oggi. Iniziando dalla Valbisenzio Academy capolista: gli uomini di coach Imbriano, primi in classifica con 52 punti, vanno nella tana del Montepiano fanalino di coda e partono ovviamente con i favori del pronostico: difficile immaginare una "stecca". Anche per questo, chi insegue non potrà sbagliare, a partire da La Briglia Vaiano che segue a sei lunghezze di distanza: i vaianesi riceveranno il Carmignano e puntano a fare bottino pieno contro un avversario in ripresa. Anche perché in caso contrario, il San Giusto potrebbe avvicinarsi ulteriormente: i ragazzi di Trezza sono terzi a quota 42 e disputeranno uno dei tre posticipi domenicali, affrontando il Tobbiana all’Aiazzi. Hanno tutte le carte in regola per aggiudicarsi i tre punti contro una formazione ostica ma discontinua, conoscendo già i risultati delle partite dei rivali.

Tornando agli incontri odierni, bisogna tenere d’occhio anche la Polisportiva Naldi: i carmignanesi sono chiamati a violare il terreno di gioco del Paperino San Giorgio per restare in zona playoff e continuare a cullare il sogno-promozione, ma l’impressione è che i padroni di casa venderanno cara la pelle. Accattivante anche Bacchereto-La Libertà Viaccia: sesta contro quinta, punti "pesanti" in palio per avvicinarsi alle posizioni che contano. Las Vegas-Eureka metterà invece di fronte due compagini che stazionano più o meno a metà della graduatoria e che con un eventuale successo farebbero un passo avanti. A completare il quadro, gli ultimi due match della domenica: i poggesi del BGV Soccer attendono il Grignano del sindaco aglianese Luca Benesperi. E il Colonnata dovrà vedersela con la seconda squadra dell’Eurocalcio Firenze, nell’incontro che come di consueto non assegnerà alcun punto. Ma va da sé che un’eventuale affermazione rappresenterebbe un toccasana per il morale, da spendere in vista del rush finale.

Giovanni Fiorentino