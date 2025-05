Valentina Bisi: dal quarto posto mondiale ai Campionati Europei di Nuoto Artistico

Ha appena concluso la coppa del mondo con un prestigioso quarto posto, a un niente dal podo, e adesso si appresta a rispondere ad altre due convocazioni in azzurro per campionati europei dal 2 al 5 giugno a Madeira, in Portogallo, e i Mondiali di nuoto di Singapore dal 15 luglio al 3 agosto. Lei è Valentina Bisi, studentessa di 18 anni del liceo Marconi e campionessa di Nuoto artistico nelle fila di Sport Village Banca di Pesaro

Valentina, emozioni?

"Molte. In Canada abbiamo chiuso dietro a Spagna, Giappone e Stati Uniti, per un soffio non siamo andate a podio, ma abbiamo migliorato il sesto posto di Hurgada. Per noi è stato un buon test, una prova per il Mondiale di luglio, speravamo in una medaglia, ma siamo molto contente"

Cosa serve per essere campionesse in questo sport?

"Tanta costanza. Il nuoto artistico è uno sport che richiede tante ore di allenamento, sia fuori che dentro l’acqua. Lavoriamo un’ or e mezza in palestra alla mattina, quindi sei, sette ore in acqua nel pomeriggio. Questo perché bisogna ripetere una infinità di volte i movimenti, guardare i video e ripeterli. Ci vogliono tanta costanza e determinazione".

Odio o amore per l’acqua?

"Dipende dai periodi: quando stiamo tanto tempo in collegiale ci sono momenti in cui non mi va di entrare in acqua o allenarmi, ma penso sempre che l’obiettivo è la gara che ripagherà tutti i sacrifici che si fanno. E’ sempre una grande emozione potere presentare l’Italia a livello internazionale"

Tante ore in piscina, ma come fa con l’esame di maturità al Liceo?

"E’ molto difficile, ci vuole tanta organizzazione. Studio nella pausa pranzo e dopo cena dalle 19,30 alle 22, perchè poi a fine giornata sono stanchissima"

Funziona?

"I miei professori sono stati molto comprensivi, mi stanno aiutando tanto, cercano di mandarmi i programmi e di fare interrogazioni on line quando si riesce"

C’è un allenatrice a cui deve di più?

"La mia allenatrice di Pesaro Simona Chiari che mi allena anche in Nazionale perché anch’ella fa parte lo staff. Devo a lei praticamente tutto, mi ha aiutata a crescere tanto come atleta e come persona, Sport Village banca di Pesaro è la mia casa e devo ringraziare anche la coordinatrice tecnica Barbara Gabucci"

Con una vita così piena c’è spazio per il fidanzato?

"No, non c’è il fidanzato perché non c’è tempo"

Come è cominciato tutto?

"Nuotavo a Riccione, i primi corsi a tre anni e lì c’era la squadra di nuoto-gioco. Poi ho proseguito a San Marino e mi sono trasferita a Pesaro dall’età di sette anni"

Il suo primo tifoso?

"Nonno Ezio, mi ha sempre accompagnato e mi è sempre stato vicino, è il tifoso numero uno. ma anche mia mamma mi ha sempre supportato, mi ha sempre portato avanti e indietro in piscina e devo molto anche a lei e ai miei genitori".

A Valentina sono arrivati i complimenti anche del presidente Andrea Sebastianelli e dello sponsor Banca di Pesaro con il direttore Paolo Benedetti: "Un grande successo e un grande orgoglio per noi vedere questi risultati", dicono. L’atleta nuota per la categoria Juniores ma è già entrata a far part della Nazionale Assoluta e nonostante giovanissima ha già un palmares di tutto riguardo: due medaglie d’argento di squadra agli Europei assoluto di Belgrado nel giugno 2024 e un quarto posto nel singolo nel stessa manifestazione. Quindi un oro nella routine acrobatica agli Europei Junior di Malta sempre nel 2024. Valentina è stata anche campionessa italiana nel "Solo" Junior (febbraio 2024) a Riccione e anche agli Assoluti (2024) al Foto Italico

