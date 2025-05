Valentina Bisi rappresenta l'Italia nella Coppa del Mondo di nuoto artistico in Canada

Valentina Bisi, 18 anni, atleta di Sport Village Banca di Pesaro e studentessa del Liceo Scientifico Marconi è impegnata con la nazionale italiana assoluta di nuoto artistico per la Coppa del mondo che si disputa a Markaham, vicino a Toronto, in Canada da oggi al 3 maggio. Valentina sarà impegnata negli esercizi di squadra tecnica e in generale esercizi di squadra.

"Il mio obiettivo – spiega – è emergere un po’ di più all’interno della squadra, e naturalmente c’è la speranza di vincere medaglie, anche se il nuovo regolamento è una incognita. Infatti anche piccoli errori ricevono grandissime penalità e le classifiche sono molto imprevedibili. Nazioni come Russia, Cina e Giappone, molto forti, possono arrivare dietro di noi. Bisogna fare meglio possibile".

Con lei è a Toronto, nello staff azzurro, anche la sua allenatrice di Sport Village Banca di Pesaro Simona Chiari, mentre è rimasta a Pesaro la coordinatrice Barbara Gabucci che evidenzia "la serietà e la determinazione di Valentina sin da piccola, sempre rispettosa e pronta a dare il massimo. le sue doti sono eccelse, ma è il cuore a renderla speciale".