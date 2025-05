Valorugby cerca la rimonta impossibile contro Viadana in semifinale

Vincere con il punto di bonus offensivo, senza concedere agli avversari quello difensivo, e farlo con più di 16 punti di differenza. E’ una missione “quasi” impossibile quella che il Valorugby si appresta a compiere nella semifinale di ritorno contro Viadana. Ma su quel “quasi” coach Marcello Violi (foto) e i suoi ragazzi hanno lavorato sodo tutta la settimana per arrivare oggi pronti allo stadio “Zaffanella” e rimontare il 13-29 patito la scorsa settimana allo stadio Mirabello.

"Sicuramente abbiamo tanta voglia di riscatto – commenta l’allenatore granata – In settimana abbiamo rivisto la partita e sappiamo che abbiamo commesso più di un errore agevolando almeno un paio di mete agli avversari. Per il ritorno l’obiettivo è vincere. Poi, durante la partita, capiremo se ci sono i margini per farlo ribaltando pronostico e punteggio. Ma vogliamo vincere, lo dobbiamo a noi stessi, alla società e ai tifosi. Gli avanti - dice ancora coach Violi - faranno la differenza, sappiamo che con mischia chiusa e drive possiamo far male anche ad una squadra forte come il Viadana".

All’andata, dopo un primo tempo in equilibrio, Viadana aveva preso il largo con due mete segnate nei primi minuti della ripresa. Poi a cinque minuti dal termine una fiammata di orgoglio dei Diavoli aveva portato in meta, dopo una lunga azione multifase, Ratuva Tavuyara, ma Viadana aveva colpito ancora proprio nel finale con Ciofani. Il punteggio finale, 13-29, non ha reso però giustizia alla prestazione dei Diavoli che, soprattutto con gli avanti, ha saputo mettere in difficolta i gialloneri in più di un’occasione.

Certo che oggi se i Diavoli dovessero riuscire ad approdare alla prima storica finale scudetto, si tratterebbe di un vero e proprio miracolo sportivo. Questa la formazione reggiana che scenderà in campo a Viadana: Farolini; Bruno, Leituala, Bertaccini (cap), Mastandrea; Renton, Cuoghi; Ruaro, Sbrocco, Paolucci; Du Preez, Dell’Acqua; Favre, Silva, Diaz. A disp.Cruz, Garziera, Rossi, Tavuyara, Schinchirimini, Pisicchio, Cenedese, Bozzoni.

Allo “Zaffanella” arbitra Angelucci di Livorno assistito da Vedovelli e Favaro. Al TMO Roscini. Inizio match ore 16:00, diretta su RaiSportHD.