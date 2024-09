Valorugby Emilia. Ingaggiato Leituala per la tre quarti. Arriva dal Noceto Giovanni Leituala, nuovo rinforzo per i tre quarti del Valorugby Emilia, è un talentuoso centro neozelandese con esperienza internazionale e proveniente dal Noceto. Con passaggi nei Barbarians e negli Highlanders Under 20, si unisce alla squadra reggiana per la nuova stagione, pronto a mettere a frutto il suo talento nel campionato di Serie A.