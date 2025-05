Valorugby si prepara per le semifinali scudetto: weekend di sfide decisive

Weekend di riposo e preparazione per il Valorugby in attesa delle semifinali scudetto, in programma nei prossimi due fine-settimana (sabato 10 al Mirabello, ore 16; sabato 17 allo stadio Zaffanella di Viadana).

Oggi giocano però tutte le altre formazioni del piccolo mondo granata.

Il Valorugby cadetto di Serie C, già certo di un posto nelle semifinali dei play-off per la promozione in B, va in campo alle 15.30 a Carpi (stadio D.Pietri, arbitra il reggiano Farinelli) contro la terza in classifica; l’obiettivo è continuare a vincere, per proteggere il primo posto nel girone dal Rugby Parma distante appena due punti.

A riposo il Rugby Guastalla, che ha terminato in crescendo la propria stagione nella C Regionale con tre vittorie nelle ultime quattro partite.

L’appuntamento più importante della domenica ovale reggiana è sicuramente quello della Canalina, dove alle ore 13 il Valorugby U16, protagonista di una stagione eccelsa, ospita la Capitolina Roma nei quarti delle finali nazionali; per i ragazzi granata allenati da Cronje e Signorini (e dai vice Newton e Tuivaiti) una sfida tanto difficile quanto prestigiosa contro il miglior club giovanile della capitale.

In campo anche il Valorugby U18 a Ravenna, il Valorugby U14 nel torneo “Sau” di Noceto e il mini-Valorugby (Under 6, 8, 10, 12) nel grande torneo “Leonero” a Viadana.

La classifica della Serie C Promozione: Valorugby 65 punti, Rugby Parma 63, Carpi 43, Forlì RFC 39, Noceto 37, Cus Ferrara 29, Faenza 25, Imola 22, Highlanders Formigine 6.

Marco Ballabeni