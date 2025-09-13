Valorugby: Simone è uno dei trequarti più promettenti d’Italia. Altro azzurro nel motore. Ingaggiato Brisighella

I Diavoli del Valorugby si arricchiscono di un altro giovane elemento di grande valore, proveniente dalla vicina Viadana. Simone Brisighella, nato e cresciuto nella cittadina appena al di là del Po, 21 anni appena compiuti, è uno dei trequarti italiani maggiormente promettenti e lo ha dimostrato non solo nel Mondiale U20 e nel Sei Nazioni U20 2024 ma soprattutto nello scorcio finale del passato campionato, durante il quale si è rivelato uno dei più efficaci ‘backs’ del Viadana, aiutando il club della propria città a giungere fino a un passo dallo scudetto.

Molto veloce nella corsa ma dotato anche di doti aeree e di un brillante controllo dell’ovale, Brisighella ha pure fatto parte dell’Accademia federale delle Zebre, ha già assaggiato l’URC con la maglia zebrata e ha vestito la casacca azzurra della nazionale 7s.

"Era arrivato il momento per me di uscire dalla comfort zone di Viadana – ha dichiarato il neo-diavolo – Presa questa decisione, ho colto al volo l’opportunità di venire a Reggio perché credo che questo sia un club importante e ben organizzato. Ritrovo qui Patrick De Villiers, con cui abbiamo fatto tanti anni a Viadana, e soprattutto un allenatore che stimo tanto come Marcello Violi".

Nello scorso campionato di Serie A Elite Brisighella ha dovuto perdere il girone di andata a causa di un infortunio al ginocchio ma è poi stato protagonista, come detto, delle semifinali scudetto e della finale con Rovigo, concludendo la stagione con 4 mete (e due trasformazioni) nonostante le tante settimane di sosta forzata in avvio.

"Sono una persona e un giocatore ambizioso, il mio obiettivo è quello di consolidare il mio percorso di crescita. La mia crescita passa però dai risultati conquistati insieme alla squadra, abbiamo intenzione di fare una stagione da protagonisti. Il derby con Viadana del 1 novembre? Sarà un giorno particolare ma l’unica cosa che mi importerà sarà fare bene e vincere con la mia nuova squadra".