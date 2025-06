“Varchi Color Run” a Montevarchi

Arezzo, 13 giugno 2025 – A Montevarchi torna uno degli appuntamenti più attesi dell’inizio estate: sabato 21 giugno 2025 si rinnova l’appuntamento con la “Varchi Color Run”, la corsa non competitiva dove a contare non è la performance sportiva, ma la voglia di divertirsi e condividere momenti di allegria immersi in una pioggia di colori. Il ritrovo è previsto alle ore 18.00 presso “La Capannina”, che sarà anche centro nevralgico per la musica, il cibo e l’intrattenimento post gara. La presentazione ufficiale dell’evento si è svolta alla presenza del Sindaco Silvia Chiassai Martini e dell’Assessore allo Sport Lorenzo Allegrucci, affiancati da Valerio e Giada Volpi dell’Associazione sportiva Rinascita Montevarchi, promotrice dell’iniziativa, e da Geremia Nannini, gestore dello spazio rinnovato “Fresko - La Capannina”.

«È un’occasione di divertimento pensata per tutti – ha dichiarato il Sindaco Chiassai Martini – dai giovani alle famiglie con bambini. Il percorso prevede due varianti da 3,5 o 7 chilometri, con l’unico obiettivo di stare insieme all’aria aperta, in un’atmosfera leggera e festosa. Ci ritroveremo a La Capannina, un luogo iconico per Montevarchi che, dopo anni di chiusura, quest’anno finalmente riapre. È un impegno che abbiamo fortemente voluto sin dal nostro insediamento nel 2016: l’immobile, che in passato era stato ceduto in cambio di lavori, è stato riacquistato e successivamente oggetto di una ristrutturazione da 120mila euro. Sabato 14 giugno sarà inaugurato ufficialmente il nuovo locale, segnando la conclusione della riqualificazione dell’intera area dei Giardini Margherita, oggi arricchita con attrezzature fitness, giochi e una nuova pista ciclabile.

Sarà un punto di riferimento importante non solo per i ragazzi, ma per tutta la comunità, che potrà tornare a vivere un luogo simbolico della nostra storia.» Soddisfazione anche da parte dell’Assessore Lorenzo Allegrucci, che ha sottolineato: «Per il secondo anno consecutivo proponiamo un evento coinvolgente, realizzato in collaborazione con Rinascita Montevarchi e Avis. Il colore sarà l’elemento protagonista, ma quest’anno ci sarà una novità significativa: l’ampliamento della proposta con musica dal vivo e gastronomia, a cura de La Capannina, per offrire un divertimento completo, prima e dopo la corsa.»

A spiegare nel dettaglio lo svolgimento della manifestazione è stata Giada Volpi, che ha illustrato: «Il percorso, a scelta tra 3,5 e 7 chilometri, potrà essere affrontato sia correndo che camminando. Lungo il tragitto saranno predisposte varie postazioni dedicate allo spargimento del colore, accompagnate da musica che animerà ogni fase dell’evento. Le iscrizioni possono essere effettuate presso la nostra sede allo stadio nel pomeriggio, oppure alla sede Avis nel centro storico. In alternativa, è possibile inviare una email a: [email protected].».Il contributo dell’area ristoro e intrattenimento sarà fondamentale per il successo della giornata, come ha spiegato Geremia Nannini, gestore di “Fresko - La Capannina.