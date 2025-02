Vbs riparte dai viareggini. Carpita, Remedi, Genovali

Programmazione, visione e identità. La Farmaè Viareggio Beach Soccer sta ponendo le basi per la stagione 2025 con l’obiettivo di confermarsi ai vertici nazionali e al contempo far progredire un movimento che vede ogni anno emergere nuovi talenti. La società ha scelto di affidare per il 3° anno di fila la panchina bianconera a Francesco Corosiniti con la ferma convinzione che sia il profilo più adatto per portare avanti un progetto tecnico che, oltre al presente, vuol mirare al futuro. La permanenza di vari giocatori chiave anche per la Nazionale italiana s’inserisce in quest’ottica.

E da chi doveva ripartire la Vbs se non da Andrea Carpita? Il capitano, unico giocatore sempre presente in rosa fin dal 2010 (anno di nascita del club), è pronto a garantire il suo prezioso apporto: in campo, con parate e gol (vista l’abilità coi piedi), e nello spogliatoio, mettendo a disposizione del gruppo la propria infinita esperienza. Quella che saranno chiamati a far valere anche Alessandro Remedi e Gianmarco Genovali, come Carpita campioni d’Europa nel 2023 e vice-campioni del mondo nel 2024 con l’ItalBeach. Come tradizione l’organico sarà formato in prevalenza da ragazzi viareggini, approdati in prima squadra dopo aver completato il percorso nel settore giovanile ed essere passati dal Memorial “Matteo Valenti”, giunto quest’anno alla 20ª edizione: un traguardo che verrà celebrato in modo speciale. Indosseranno ancora la maglia bianconera il portiere Gianni Santini, il difensore Lorenzo Rombi, il jolly Matteo Santini ed il difensore Tommaso Ricci.

"Quando all’interno di un gruppo si registrano molti cambiamenti, è fondamentale creare un’unità di intenti che possa portarci a esprimere appieno il nostro potenziale, al di là dell’opportunità di vincere uno o più trofei – commenta il direttore tecnico Stefano Santini – non sarà facile perché il tempo a disposizione è poco, ma la società ripone la massima fiducia nei giocatori a cui si è affidata e non ha dubbi sulle loro qualità umane prima che tecniche".