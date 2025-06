Vela: al circolo di Marina di Massa. Prima regata estiva open. In evidenza le Alpa Esse

Al Circolo della Vela di Marina di Massa ha spopolato la prima delle quattro sessioni di regate estive open, aperte cioè a ogni tipo di unità a vela. Si è distinto nello specifico il gruppo delle Alpa Esse, nate per le competizioni, che hanno praticamente dominato. Queste barche dotate di randa, fiocco e spinnaker sono veloci, tecniche e divertenti con due persone di equipaggio. C’erano anche Flying Dutchman, deriva planante che supera i 6 metri di lunghezza ed è dotata di una notevole velatura tanto da essere considerata la regina, ed ancora un Laser, unità mono albero con solo randa facile da spiaggiare ma che richiede molta abilità in acqua, ed un Finn nella versione modificata con il fiocco per l’evento oltre al Vaurien categoria sloop.

Hanno partecipato all’evento equipaggi che hanno tracciato strade del mare nelle competizioni di livello nazionale ed internazionale e continuano ad essere da traino; alcune unità hanno una storia vincente di livello mondiale e olimpico. Il tutto si è svolto sotto il vigile controllo della giudice di gara Laura con l’aiuto prezioso di assistenti di regata sia a bordo della barca Giuria che nei gommoni di servizio, posa boe, fotografo, nonché dei nostromi di terra. La giornata si è svolta nel rispetto dell’ambiente marino con un bello spirito agonistico e si è conclusa con un buffet allestito sulla terrazza del circolo.

Il ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito: il presidente Mercatali e gli sponsor La Bottega di Ado’, Fratelli Sodini produttori vinicoli e Poggi Edilizia Massa. Le prossime regate sono programmate per domenica 13 luglio, domenica 3 agosto e sabato 6 settembre. Il costo di partecipazione per gli interessati sarà di soli 10 euro. E’ necessario essere in possesso di tessera Fiv aggiornata con annesso certificato medico non agonistico. Per qualsiasi informazione contattare Alberto 328 8145222 o Carlo al 347 3644159.