Vela. Al via il campionato italiano di Match Race. A Marina si assegna il titolo dell’uno contro uno

Inizia oggi a Marina di Ravenna il Campionato Italiano di Match Race. Organizzata dal Circolo Velico Ravennate, la manifestazione si disputerà utilizzando gli otto TOM 28 di proprietà del sodalizio di Via Molo Dalmazia e si concluderà domenica pomeriggio con la cerimonia di premiazione. Gli appassionati potranno seguire l’evento dalle dighe sud del porto di Ravenna. Dodici gli skipper al via, testa di serie è Rocco Attili, al via come miglior posizionato - sedicesimo - nella ranking list internazionale di specialità. Attenzione poi a Luca Valentino: il giovane talento del Circolo Velico Ravennate è infatti chiamato a difendere il titolo italiano vinto lo scorso anno a Torre del Greco. In acqua anche gli altri talenti del circolo, Michele Ivaldi, Matteo Simoncelli, Cesare Bozzetti e Matteo Auguadro e l’otto volte campione italiano Jacopo Pasini. Nutrita la rappresentanza femminile, guidata dalla neo campionessa italiana J70 Sofia Giondi, che regaterà assistita da un equipaggio interamente rosa; al via anche Gaia Bolzonella e Mia Benamati.