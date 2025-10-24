Vela. Campionato d’autunno Star. Trionfo assoluto di Enrico Chieffi

Enrico Chieffi, ex olimpionico ed ex campione del mondo (classe 470) ha vinto il Campionato d’Autunno Star 2025, tradizionale appuntamento del calendario velico organizzato dalla Società Velica Viareggina, su delega della Federvela e con la collaborazione del Club Nautico Versilia. All’importante evento hanno partecipato una quindicina di agguerriti equipaggi. Chieffi in questa edizione ha alternato a prua Alessandro Patti, Daniele Bresciano e Graziano Bonanno.

Sul podio, dietro Chieffi, si sono classificati Paolo Nazzaro con a prua l’esperto Gianluca Dati, ex aequo con Maurizio Muracchioli e Manlio Corsi . I vincitori della seconda prova e di quella conclusiva, Antonio Balderi e Amerigo Anguillesi (alternatosi con la prodiera Cecilia Pagni), hanno ottenuto un buon quarto posto, ex aequo, con Luca Massacesi e Michele Massacesi (alternatosi a prua con Maurizio Bellini). Nel corso dell’ultima giornata di regate gli equipaggi, hanno chiesto di disputare un’altra prova, vinta da Ennio Buonomo con a prua Marco Esposito.

La coppia ha ottenuto la prima vittoria assoluta, ottimo risultato in quanto gareggia insieme in questa classe solo da due anni. Fin dalla partenza Buonomo - Esposito sono stati davanti alla flotta e sull’ultima poppa, dopo una serie di strambate vincenti, si sono imposti con la loro Star, su Enrico Chieffi e Graziano Bonanno. Infine, il campionato d’Inverno, sempre per le Star, prevede regate il 2, 16 e 30 novembre e 14 dicembre. La barca classe Star, nata nel 1911 ad opera dello statunitense Francis Sweisguth è un natante a chiglia che ha partecipato a 16 edizioni delle Olimpiadi. E chiamata anche la “classe regina”.

Walter Strata