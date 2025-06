Vela Campionato europeo star. Anche Paul Cayard fra i favoriti

Paul Cayard con George Iverson sono i due super velisti americani che cercheranno la vittoria al campionato Europeo classe Star, dal 11 al 14 giugno. Tra i favoritissimi anche i nostri Enrico Chieffi con Nando Colaninno, e gli altri equipaggi formati da Diego Negri e Sergio Lambertenghi, Giampiero Poggi e Davide Mugnaini, Vincenzo Locatelli e Davide Sodano.

Tra le settanta Star iscritte, troviamo altri velisti di fama internazionale, anche loro in stretta competizione: Juan Kouyoumdjian con Fernando Rivero (Argentina), Hubert Merkelbach con Koy Marcus e Voigt Henning con Dirk Struve (Germania), Emilios Papathanasiou con Noustos Nelius (Grecia), Ante Razmilovic con Brian Hammersly (Gran Bretagna), Tonci Stipanovic con Tudor Bilic (Croazia), Tibor Tenke con Gabor Vince (Ungheria). La cerimonia di apertura martedì 10, alle 19, sarà accompagnata dalla banda musicale della Marina Militare di La Spezia.

La prima partenza mercoledì 11, alle 13, dopo lo skippers meeting al Club Nautico Versilia, il cui direttore sportivo Muzio Scacciati ha precisato i termini tecnici e di regata: "Questa è la sesta volta che il Club organizza gli europei: nel 1975, 1977, 2010, 2017 e 2025. In totale sono previste sette prove, due al giorno da mercoledi a venerdi e una il sabato. Il campo di regata è a circa a un miglio dalla nostra costa ed il percorso è a bastone, mentre sono previste condizioni ideali per le Star, con venti di Ponente e Maestrale a non più di dieci nodi di brezza. La giuria internazionale è composta da due italiani e tre stranieri, mentre il direttore è Paolo Insom della Velica Viareggina. Con noi ci saranno Andrea Leonardi consigliere della Federvela e Lorenzo Barberi presidente seconda zona Fiv". Un grande evento, insomma, per Viareggio e la Versilia.

Il campionato europeo Star è un evento di assoluto rilievo tecnico e sportivo che il Club Nautico organizza su delega della Federvela grazie all’esperienza e alla professionalità acquisita ormai da molti anni, e che ha fruttato al sodalizio presieduto da Roberto Brunetti la prestigiosa Stella d’Oro al merito sportivo, la massima onorificenza assegnata dal Coni.

Walter Strata