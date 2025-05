Vela, campionato italiano Ilca master. Civitanova su tutti. Vinti quattro ori

Per il Club Vela Portocivitanova (Cvp) è stato un weekend perfetto avendo portato a casa quattro titoli fra overall e di categoria al Campionato italiano master della Classe Ilca, organizzato in collaborazione con la Classe italiana Ilca, la Federazione vela e i patrocini di Comune di Civitanova, Regione e Coni. Da applausi Claudio Vallesi, che oggi riveste il doppio ruolo di atleta e coach al Cvp, si è imposto fra gli Ilca 7, aggiudicandosi l’oro assoluto e il titolo "Apprentice" (1-1-1-1-2-1-5- i suoi parziali). Sul podio lo segue Michele Regolo, maestro e compagno di club vincitore anche del raggruppamento "Master", tornato sulla deriva più amata dopo le Olimpiadi del 2012, Stefano Meciani (Lni Follonica) chiude in terza posizione. Parla civitanovese pure il podio Ilca 6, dove sul gradino più alto si piazza Giacomo Sabbatini, un passato significativo come atleta e oggi tecnico degli Ilca al Cvp. Coach Sabbatini ha preso il comando della flotta sin dal primo giorno (1-4-2-1-1-7-9). Secondo a pari punti l’indomito Alessio Marinelli, che si aggiudica anche il titolo nazionale "Gran Master", il 19° nel suo medagliere. Terzo posto overall per Elisa Boschin (Pietas Julia). Le medaglie conquistate da Sabbatini, Marinelli, Regolo e Vallesi garantiscono l’accesso ai Mondiali Master (open fino all’anno scorso), in programma a Gaeta dal 12 al 19 settembre. Così gli altri atleti di casa negli Ilca 7: 15° Luca Pierdomenico, 19° Francesco Pierdomenico, 21° Daniele Regolo, 37° Luca Basso. Alla premiazione sono intervenuti anche Claudio Morresi, vicesindaco di Civitanova con delega allo Sport, e Giovanni Battista Torresi, vicepresidente Coni Marche.

Altri atleti civitanovesi erano impegnati in altre competizioni. È il caso di Mia Paoletti, una delle punte di diamante dell’agonistica Optimist rosso-blu, già componente del Gruppo agonistico nazionale, che ha chiuso al primo posto overall la tappa del Trofeo Optisud di Pescara. Questo risultato, unito alle performance nelle tappe di Crotone e Gallipoli, le vale il 1° posto femminile e il 3° overall nella classifica finale dell’intero circuito.