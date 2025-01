Vela. Circolo Ravennate, stagione al via. Si distingue Luca Valentino

Si è aperta ufficialmente la stagione agonistica del Circolo Velico Ravennate. Il primo evento del 2025 ha visto impegnati gli specialisti della classe ILCA, protagonisti della prima prova valida per il Circuito Zonale, tenutasi nello scorso fine settimana. La seconda, sempre organizzata dal sodalizio di Via Molo Dalmazia, si terrà domenica e servirà a determinare i selezionati per la prova d’apertura dell’Italia Cup, in programma ad Olbia verso la metà di febbraio. Un freddo vento di Maestrale ha reso possibile lo svolgimento di tre prove per ILCA 6 e ILCA 7 e due per gli ILCA 4.

Buone le performance degli atleti del Circolo Velico Ravennate, con Luca Valentino che ha vinto tra gli ILCA 7 con due primi e un secondo davanti ai compagni di squadra Riccardo Cecchetto e Raul Bottura.

Tra gli ILCA 6 si è registrato l’assolo di Luca Moschini: l’atleta del Circolo Velico Punta Marina si è imposto vincendo tutte le prove; mentre tra gli agguerriti ILCA 4, presenti in ben ventidue, l’ha spuntata Achille Barberini del Circolo Vela Cesenatico che, con quarto e un secondo, ha anticipato Alessandro Riccetti ed Elia Uffreduzzi del Circolo Velico Ravennate, per il quale hanno ben figurato anche Lorenzo Savelli e Diego Truncellito.

