Vela d’altura. Annata positiva per ’Drago Volante’

Si è conclusa la stagione del progetto FarrVela, un percorso intrapreso da ragazzi e ragazze under 18 che si sono interfacciati con la vela d’altura, uno sport che in Italia è quasi riservato a velisti adulti. Il progetto, quindi, si identifica come unico nel suo genere nel nostro Paese, e per supportare l’esperienza dei giovani atleti, i genitori hanno deciso di acquistare una barca, un Farr30, che i ragazzi hanno ribattezzato Drago Volante. Il gruppo è composto da 6 ragazzi e 3 ragazze, provenienti da tre circoli diversi, Circolo Velico Ravennate, Circolo Nautico Cervia e Circolo Nautico del Savio, e sono seguiti dai coach Giacomo Cinti e Francesco Ivaldi. "È stata una stagione molto entusiasmante, abbiamo partecipato a numerose regate di spessore, a livello di zona, ma soprattutto a livello italiano – commentato gli atleti –. Le due regate più soddisfacenti sono state la ‘RiGaSa’, con partenza e arrivo a Rimini, 172 miglia nautiche con passaggio dalle isole croate di Galiola e Sansego, e ‘La Galiola’ (secondo posto overall e primo di classe in entrambe le regate, ndr) con partenza e arrivo a Marina di Ravenna". "Per coinvolgere giovani nel mondo della vela d’altura è necessario un progetto ben strutturato – spiegano gli organizzatori del progetto – come una barca performante in cui ogni ragazzo abbia la possibilità di scegliere un ruolo, un coach capace di creare e gestire un equipaggio e un gruppo composto solo da giovani ragazzi con la passione per il mare ".

Successi che non sarebbero possibili senza il costante allenamento: "Prima di una qualsiasi regata ci alleniamo simulando ciò che potrebbe accadere in gara, come per esempio partenze tra boe, oppure manovre, virate, strambate, issate ed ammainate". Quest’anno nella classifica del Campionato Italiano off shore il Drago Volante si è classificato al 27 posto su 500 imbarcazioni: "Un ottimo risultato che vogliamo migliorare nella prossima stagione. Inoltre, vorremmo aggiungere ulteriori regate al nostro programma".

Jacopo Ceroni