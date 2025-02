Vela. Flotte Star, Nazzaro-Cisbani chiudono in vetta

Con le ultime due prove è andata agli archivi l’edizione 2025 del Campionato di Flotte Star, tradizionale appuntamento articolato su quattro tappe, organizzato su delega della Fiv dalla Società Velica Viareggina. Ad aggiudicarsi la vittoria della classifica generale, ma non il titolo. è stato l’olimpionico FD 1980 Paolo Nazzaro (Life Member Flotta Bracciano) con a prua l’esperto Paolo Cisbani (Ita 8527 Dafne; 9 punti, 2,2,5, i loro parziali).

Sul podio, premiati dai rispettivi capitani di flotta, sono saliti i portacolori della SVV Marco Viti e Alessandro Cattaneo (Flotta Forte dei Marmi, Ita 8516 Gemmasofia, 12 punti; 5,3,4 i parziali), l’equipaggio composto dallo spezzino, ex Soling, Graziano Bonanno e da Giovanni Giorguli (Flotta Perla della Versilia, SVV, Ita 8569, Machiavelli, 15 punti; 4,8,3) e il mitico Ennio Buonomo, amministratore di Codecasa che ha fra l’altro preso parte a due edizioni della Coppa America,- con a prua Marco Esposito (Flotta Perla della Versilia, SVV, Ita 8344 Tambu, 17 punti; 7,4,6).

Nella prima giornata era stato possibile disputare una sola prova, vinta dall’equipaggio di casa formato da Giorgio Gallo e Alberto Mugnaini (Ita 8155 Petronilla, Flotta Perla della Versilia) che si erano imposti su Nazzaro-Cisbani e su Maurizio Muracchioli e Manlio Corsi (Ita 8497 Stellore). Le avverse condizioni meteo marine avevano purtroppo costretto il presidente del CdR Silvio Dell’Innocenti ad annullare le successive due tappe previste rispettivamente nelle giornate del 26 gennaio e del 2 febbraio.

Tutto regolare, invece, nella quarta e ultima domenica in calendario, quando una quindicina di agguerriti equipaggi hanno portato a termine due regate con vento sui 5 nodi, mare calmo, cielo sereno. Doppietta di vittorie di giornata per Gianpiero Poggi e il veterano starista Davide Mugnaini (Ita 8578 Seven Stars, Flotta PdV) che hanno anticipato Nazzaro-Cisbani e Viti-Cattaneo nella prima prova e Vincenzo Rocco con Claudio Valerio Parboni (Ita 7032 Utopia) e Bonanno-Giorguli in quella conclusiva.

Prossimo appuntamento organizzato dal sodalizio presieduto da Paolo Insom in collaborazione con il Club Nautico Versilia, e in programma nel campo di regata considerato ottimale dalla Classe sulla quale si cimentano i migliori velisti di tutti i tempi, è il tradizionale Trofeo Burlamacco, classica manifestazione riservata alla Classe Star ma aperta anche ai Finn, in programma nel week end del 1° e 2 marzo con partenza della prima prova prevista alle ore 12 di sabato. Presidente del CdR sarà Silvio Dell’Innocenti. L’iniziativa vuole far diventare Viareggio, che già ospita una delle più importanti Flotte Star di tutto il mondo, il punto di riferimento per gli Under 30.