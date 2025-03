Vela, gare a Porto Corsini. Fioccano le medaglie

Un oro, due argenti e un bronzo per i giovani atleti del Circolo Velico di Punta Marina; un oro, un argento e bronzo per i portacolori del Circolo Velico Ravennate. È questo il bilancio della tappa del campionato zonale classi Ilca 4-6-7 dell’XI zona, tenutosi nell’ultimo weekend a Porto Corsini.

In condizioni di poco vento da est/nord est e un po’ di onda residua, la regata è stata ospitata dall’Adriatico Wind Club. Nella categoria Ilca 4, primo posto per Beatrice Cavazza del Cv Cesenatico, seguita nell’ordine da Lorenzo Savelli ed Elia Uffreduzzi, portacolori del Cvr.

Nella categoria Ilca 6, 1° posto per Luca Moschini davanti a Raffaele Montanari (entrambi del Cv di Punta Marina); 3° posto, per Luca Ferroni del Cv Cesenatico. Nella categoria Ilca 7, successo per Riccardo Cecchetto del Cvr, davanti a Lorenzo Pieri e Diego Rollini, entrambi del Cv di Punta Marina. Da segnalare anche le performances di Alessandro Randi e Fabio Benati, portacolori dell’Adriatico Wind Club, che hanno gareggiato nelle categorie Ilca 6 e Ilca 7.

Il prossimo appuntamento col campionato zonale classi Ilca 4-6-7 è in calendario per il 18 maggio nelle acque riminesi, per l’organizzazione del Club Nautico Rimini.