Vela. Il club Civitanova si fa valere nella terza prova del campionato zonale Ilca

Ben 75 atleti si sono dati appuntamento a Civitanova per la terza prova del campionato zonale della classe Ilca 2024: ottime le prove degli atleti di casa. E c’è attesa per questo fine settimana, da venerdì a domenica, quando in città arriveranno centinaia e centinaia di partecipanti per la seconda tappa della regata nazionale Italia Cup Ilca, dopo la tappa che si è svolta nel secondo fine settimana di febbraio a Marina di Ragusa.

Domenica appena trascorsa, invece, la terza prova del campionato zonale, con tanti atleti provenienti da diversi circoli regionali. Gli atleti del Club Vela Portocivitanova hanno monopolizzato il podio nella classe Ilca7 con Domenico Lamante che ha preceduto Claudio Vallesi e Nicholas Privitera e nella classe Ilca6 con Francesco Luzi davanti ad Alisia Rossetti e Andrej Casaccia. Sempre negli Ilca6 Alina Iuorio è prima nella categoria femminile Under21 e Alessio Marinelli primo Master. Per la classe Ilca4 la vittoria è andata ad Alessandro D’Orazio del Circolo Nautico Sambenedettese che ha preceduto Mattia Marrara del Cvp e Pietro Fucelli della Lega Navale Italiana Porto San Giorgio. Tommaso Netti del Cvp è primo Under16 tra i ragazzi mentre Matilde Tintinelli della Lega Navale Italiana Porto San Giorgio è prima Under16 tra le ragazze.

c. m.