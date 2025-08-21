Vela. Il club nautico di Fano con il vento in poppa: riporta in città il trofeo Challenge-Otto spiagge

Il vento dell’Adriatico soffia di nuovo sulla provincia: il Club Nautico Fanese ha conquistato l’edizione 2025 del Trofeo Otto Spiagge, riportando a Fano il prestigioso Trofeo Challenge. La manifestazione, giunta alla seconda edizione dopo la rinascita, ha coinvolto otto circoli velici da Pesaro a Senigallia, con oltre duecento atleti dai 7 ai 75 anni. Le ultime due regate si sono disputate al Vela Club Marotta, che ha ospitato la giornata conclusiva tra mare mosso e vento sostenuto fino a 25 nodi, con 40 imbarcazioni in acqua, seguite da un cabinato con giudice federale FIV arrivato da Senigallia. I risultati hanno premiato i circoli della provincia: Leonardo Passinetti del Club Nautico Fanese si è imposto tra le derive singole e nella classifica generale; la coppia Emiliani-Marchetti del Circolo Velico Ardizio di Pesaro ha vinto tra le derive doppie; nei catamarani successo per Vasinto Filippetti del Circolo Velico Torrette. Con queste prestazioni il Club Nautico Fanese ha superato la concorrenza e strappato il Trofeo Challenge all’Associazione Velica Senigallia, vincitrice della scorsa edizione. A completare la festa, la cena conclusiva al Vela Club Marotta con 150 persone tra atleti, famiglie e amici. Il bilancio finale parla chiaro: 154 imbarcazioni e 204 atleti singoli in gara, con il contributo di nomi di spicco come Marco Gradoni e Sofia Giondi. Senigallia, con i suoi circoli, ha reso il livello ancora più competitivo, ma è la provincia di Pesaro Urbino ad aver brillato: Fano e Pesaro hanno riportato in alto il trofeo che unisce sport, tradizione e turismo.

Tiziana Petrelli