Vela. Il Club Nautico. Marina di Carrara festeggia Colotto

"Per il Club Nautico di Marina di Carrara è un grande risultato". Così l’allenatore Matteo Zanza commenta il successo del giovanissimo Francesco Colotto (classe 2010, nella foto) che nelle acque spagnole di Palamòs, al 35° trofeo internazionale di vela, ha conquistato l’argento classe Optimist. "Colotto è salito sul podio con parziali di tutto rispetto (1-8-1) – dice Zanza – anche se il vento è stato il protagonista assente dell’ultima giornata di prove e nonostante i due tentativi del comitato di regata di far gareggiare le flotte, non ha soffiato abbastanza forte, così che il campionato, caratterizzato da condizioni di vento leggero e oscillante, si è concluso con sole 3 prove valide. Ricominciamo a lavorare a testa bassa, sicuri che in questa stagione sarà molto difficile rimanere lì in alto. Per la nostra squadra un inizio di stagione non facile, stati colpiti da infortuni e anche le condizioni meteo in allenamento sempre al limite. Fortunatamente per ora i nostri timonieri portano una serie di risultati positivi in una stagione complessa e compressa visto che il campionato Europeo è stato anticipato di un mese. Ciò costringerà i nostri atleti a un lavoro duro che da ora a giugno li vedrà impegnati in più di 30 giorni di regate".

ma.mu.