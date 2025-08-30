Vela Il trofeo di Mezza Estate. Successo per Insom e Seravalle

Con due vittorie degli staristi Paolo Insom e Nicolas Seravalle, si è concluso il Trofeo di Mezza Estate 2025, partecipato da una decina di equipaggi della classe Star e cinque Dinghy. Nella prima prova con vento fino a 12 nodi sull’ultimo lato, mare calmo e cielo sereno, Insom e Seravalle dopo un bel sorpasso in ultima poppa, hanno preceduto Marco Viti e Alessandro Cattaneo e gli altri due staristi, Maurizio Muracchioli con Manlio Corsi. La seconda prova ha visto sempre Paolo Insom e Nicolas Seravalle imporsi sull’olimpionico Paolo Nazzaro con a prua Gian Luca Dati, e su Marco Viti con Alessandro Cattaneo. Nella classe Dinghy la vittoria finale dopo le due prove vinte rispettivamente da Antonio Iacometti (davanti a Schiavon e a Francesco Ferrarini) e da Riccardo Pacini (davanti a Iacometti e a Schiavon), è andata ad Antonio Iacometti.

La classifica al termine della prima giornata del Campionato d’Autunno, vede al comando i portacolori della Società Velica Viareggina Enrico Chieffi e Alessandro Patti (4 punti; 1,3 i parziali) seguiti dai compagni di circolo Maurizio Muracchioli con Manlio Corsi (5 punti; 3,2) e da Paolo Nazzaro con Gianluca Dati (7 punti; 2,5). La S.V.V., fondata nel 1951, è il più antico sodalizio sportivo viareggino che si occupa della promozione dello sport velico. I soci fondatori furono Maurizio e Bertani Benetti, Carlo Giannotti, Federigo Landucci, Pietro Tobino ed altri. La già allora mitica Star era regina delle classi olimpiche e con Straulino e Rode mietevano successi in ogni parte del mondo. Prossimo appuntamento è fissato per domenica 7 settembre con la seconda giornata del Campionato d’Autunno, per proseguire il 21 settembre e conclusione per il 19 ottobre.

Walter Strata