Vela. La tradizione prende il "largo»: c’è la sfida in mare per il patrono
La Lega Navale di Pesaro saluta l’estate, sabato 27 settembre, con il tradizionale appuntamento della Regata del Patrono, che celebra un’edizione significativa, la 35ª: "E’ stata un’estate ricca di appuntamenti e di attività molto partecipate – sottolinea il presidente del sodalizio, Antonio Rossini – e ci fa piacere ritrovarci ancora insieme in questa manifestazione dove i partecipanti sperimentano sano agonismo e divertimento".
Il programma ricalca quello abituale: alle 9 appuntamento per il briefing nella sede della Lega Navale, in Strada tra i Due Porti, alle 11 la partenza, con tempo limite per tagliare il traguardo fissato per le 16.30. Confermato il percorso fino a Fossosejore, con due giri da effettuare per le barche più grandi. Sono ammesse tutte le imbarcazioni a vela e derive: per queste ultime la gestione della regata avverrà grazie all’aiuto del Circolo Velico Ardizio. I cabinati saranno suddivisi in categorie e in base alla loro lunghezza fuori tutto. Sarà possibile iscriversi anche nella categoria vele bianche e in questo caso le imbarcazioni dovranno issare soltanto vele in dacron e infierite. La classifica sarà calcolata in base agli arrivi in tempo reale senza applicazione di compensi, criterio utilizzato solo per le derive. Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria nella cerimonia che si svolgerà nella sede della Lega Navale di Pesaro, dopo il pranzo offerto a tutti gli equipaggi. Le iscrizioni si chiudono venerdì 26 settembre alle 12.30. In caso di condizioni meteo avverse, la regata sarà rinviata a domenica 5 ottobre.
e.f.
