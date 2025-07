Vela L’atto conclusivo della Vbv. Premiato il super skipper Benussi

Sono stati premiati i vincitori della quarta edizione della Viareggio Bastia Viareggio, dominata per la quarta volta consecutiva dal 100’ Arca di Furio Benussi. Di fronte alle decine di ospiti alla cena offerta dal Club Nautico Versilia, il campione triestino ha detto che "la Vbv è una regata spettacolare e che è stato un grande privilegio parteciparvi. Grazie anche all’amicizia con Daniele Bresciano, collega velista viareggino, qui mi sembra di essere a casa. Stiamo già pensando al 2026 e vogliamo lanciare la sfida sportiva a Roberto Lacorte per concorrere qui insieme a tanti altri. Grazie a tutta l’organizzazione anche per il nuovo percorso che agevola molto la regata".

I saluti istituzionali sono stati portati dall’assessore al turismo Alessandro Meciani, che ha annunciato "la partecipazione di Viareggio al prossimo salone nautico di Monaco con uno stand denominato “Viareggio Yachting Destination”. Un lungo applauso è andato al team Elianto e al suo skipper Silvio Nuti che, con Soriano Ceccanti, ha permesso a persone con disabilità di partecipare alla Vbv. Premiati anche la comandante Silvia Brini per i 160 anni della Guardia Costiera; il cantiere Inesse; Daniele Bresciano, già protagonista alle Coppe America e tanto altro; Roberto Lacorte; l’equipaggio più giovane del K9 di Gian Luca Giurlani; Lucifero di Giovanni Lombardi; Momi di Angelo Mario Moratti e Nicola Minardi. Gran finale poi con la consegna del trofeo Angelo Moratti al super vincitore (da quattro anni) Furio Benussi, da parte del presidente del Cnv, Roberto Brunetti, dell’assessore Alessando Meciani e dell’ammiraglio Flavio Biaggi.

Walter Strata