Vela. Matteo Fiorini è campione italiano Formula 18: regate trionfali col catamarano ‘Dolce Carollo’

Una grande soddisfazione per la vela forlivese. Infatti, nella meravigliosa cornice del golfo di Sferracavallo a Palermo, Matteo Fiorini (insieme al riminese Lorenzo Casamenti) ha vinto il campionato italiano Formula18, Catamarani a vela, barche velocissime e adrenaliniche che rappresentano la massima espressione dei multiscafi in doppio, in alternativa agli olimpici Nacra 17.

Il campo di regata era posto fra Isola delle Femmine e Capo Gallo, vicino alla baia della famosa spiaggia di Mondello. L’infinita estate palermitana, anche a novembre inoltrato, ha offerto le migliori condizioni possibili quasi fino all’ultimo, con 30 gradi e condizioni di vento tra i 12 e i 17 nodi. Alla fine sono state concluse 9 prove, sulle 10 previste (l’ultima cancellata per il troppo vento e il peggioramento delle condizioni meteo): Matteo Fiorini e Lorenzo Casamenti, che fanno parte del team Vichinghi del Mare -1Donedesignsails-Armareropes-Edilizia Futura-Maurizio Crociati, hanno dato battaglia alle altre 25 barche in gara, tra le quali tre provenienti da Germania, Svizzera e Finlandia. Il campionato era il coronamento del circuito di regate nazionali svolte in precedenza, per tutta l’estate, anche se i punteggi pregressi del ranking non sono stati presi in considerazione per la classifica finale.

All’ultima giornata Fiorini e Casamenti si sono presentati al comando della classifica provvisoria, potendo scartare un 4 e un 3 ottenuti il giorno precedente. Matteo Fiorini e Lorenzo Casamenti, tesserati per lo Yacht Club Rimini hanno vinto le successive due prove con il loro ‘Dolce Carollo’ (questo il nome dell’imbarcazione romagnola): quattro le vittorie complessive. Alle loro spalle le coppie Siviero-Stella e Ferraglia-Cesari. Alle premiazioni c’erano il timoniere di coppa America Checco Bruni e da Ganga Bruni, tecnico federale dei Nacra olimpici.

u. b.