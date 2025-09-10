Vela. Montanari vola nell’Iqfoil. Vallini e Verità podio nella Techno

Due argenti e un bronzo. È il bottino dell’Adriatico Wind Club ai Campionati giovanili in singolo di Torbole, in provincia di Trento, ovvero l’evento più importante per il settore giovanile della vela italiana. Matteo Montanari, ha conquistato la medaglia d’argento nella classe Iqfoil. Meglio di Montanari è riuscito solo Raul Furioli del Cv Torbole, che ha regatato in casa, mentre sul 3° gradino del podio è salito un altro locale, Edoardo Guarnati della Fv Malcesine. L’altro ravennate fra gli Iqfoil, Davide Villa, ha chiuso 13°.

A Torbole, i surfisti romagnoli dell’Awc erano rappresentati anche nella classe Techno293, da Tommaso Nicola Vallini e Filippo Verità, che hanno portato a casa rispettivamente un argento e un bronzo nell’U15. "Complimenti ai nostri ragazzi – commenta Giovanni Forani, presidente Awc, con un brillante passato da atleta proprio nel windsurf – ma anche alla nostra squadra e al nostro tecnico, Roberto Pierani. Ad un mese dall’altro argento italiano giovanile, quello di Filippo Margotti a Crotone, arrivano tre metalli preziosi dalla trasferta di Torbole. Un campionato di grande livello, su un campo di regata impegnativo, a cui hanno partecipato i migliori juniores del panorama italiano. Emoziona vedere che la tradizione windsurfistica del nostro sodalizio si alimenta con l’emergere di nuove leve, che facciamo crescere con tanti investimenti e impegno da parte di tutti noi".