Vela. Nel vivo il campionato invernale. Minotti guida al successo i cervesi

Con le prime 6 prove è entrato nel vivo il Campionato invernale J24 di vela, organizzato nello specchio acqueo antistante la spiaggia di Milano Marittima dal Circolo nautico Cervia amici della vela. Le vittorie delle ultime 3 regate del campionato, valido anche come 18° memorial Stefano Pirini, sono andate rispettivamente a Ita 1 Jay Jay con l’allenatore Mirco Minotti e il suo equipaggio interamente formato da giovanissimi velisti del circolo cervese; a Ita 271 Joanna di Andrea Collina; e a Ita 473 Magica Fata co-armato dal capo flotta J24 della Romagna, Massimo Frigerio, con Viscardo Brusori e Claudio Colombi (Cncav). La classifica provvisoria: Ita 271 Joanna (8 punti); Ita 1 Jay Jay (18); Ita 426 Be Beef di Francesco Nucara con a bordo il capo flotta J24 del Lario, Mauro Benfatto, e Gimba Barnao (20 punti). La prima parte del campionato invernale si concluderà con le regate di recupero di sabato 2 dicembre, e con le ultime prove della prima manche del giorno successivo. La seconda tappa, invece, prenderà il via domenica 11 febbraio e si concluderà domenica 24 marzo.