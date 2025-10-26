Vela offshore: successo per l’imbarcazione di Costanzo. Scudetto e record: nuova impresa di QQ7

La vela italiana d’altura parla emiliano-romagnolo. Dopo una lunga rincorsa, il sogno si avvera: il team di QQ7 ha conquistato il campionato italiano offshore 2025, sia il titolo assoluto (ed è la prima volta) sia quello di categoria (già centrato nel 2023 e nel 2024). L’armatore di QQ7 – uno scafo di 16 metri rosso come il fuoco – è l’imprenditore bolognese Salvatore Costanzo e il circolo velico di appartenenza è quello di Ravenna.

Il campionato offshore è aperto a tutte le imbarcazioni, divise secondo un rating legato alle prestazioni di cui si tiene conto per la classifica finale.

La regata finale si è svolta tra Capo d’Orlando e le isole Eolie e l’equipaggio di QQ7 ha compiuto l’impresa stabilendo il nuovo record di percorrenza di categoria: 20 ore, 5 minuti e 19 secondi.

La svolta è stata in avvicinamento ad Alicudi, quando tre manovre consecutive, molto impegnative, fatte in condizioni di mare difficili, hanno consentito alla barca bolognese di spiccare il volo.

Adesso, archiviato un 2025 trionfale, si pensa alla stagione 2026, anche se gli appuntamenti restano top secret. QQ7 è un progetto che risale al 2003, ma le modifiche e gli aggiustamenti apportati nel tempo hanno consentito di elevare le prestazioni della barca. Allo studio nuovi ritocchi, per renderla ancora più competitiva.