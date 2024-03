Vela. Oggi a Civitanova al via la tappa di Italia Cup Ilca

Oggi al via la seconda tappa di Italia Cup Ilca, nel segno della lotta contro la violenza di genere. Alla regata marchigiana, che il Club Vela Portocivitanova organizza con la Classe italiana Ilca e alla Federazione italiana vela, parteciperanno 397 concorrenti, giunti da tutta Italia, suddivisi nelle categorie Ilca4 giovanile, Ilca6 giovanile e olimpica femminile e Ilca7 giovanile e olimpica maschile. A mezzogiorno tutti in acqua per la prima delle tre prove, su percorsi a quadrilatero posizionati nello specchio d’acqua davanti al porto. Stesso programma, salvo novità dovute al meteo, per domani e domenica, quando si svolgeranno le premiazioni, alla presenza del Presidente Fiv, Francesco Ettorre. Tanti gli atleti di casa pronti a scendere in acqua. Occhi puntati sull’azzurro Pietro Giacomoni (foto) e su Paolo Freddi nell’Ilca7, reduci dall’Europeo condotto con costanza nella flotta gold. Da tenere d’occhio Tommaso Netti e Luca Piantoni, provenienti dall’Optimist e debuttanti sull’Ilca4, fra gli Under16. Negli Ilca6, terrà la scena il pluri-titolato master Alessio Marinelli. Nel gruppo femminile Ilca6 le quote rosa del Cvp saranno rappresentate da Cecilia Belletti, Alina Iuorio e Maria Giulia Cicchinè. Con l’arrivo della tappa, sbarca a Civitanova la panchina rossa, simbolo della campagna contro la violenza di genere, che prenderà posto sul palco assieme a un paio di scarpe rosse. Nastri rossi per le vele dei concorrenti e rossetti per il face painting trasformeranno i concorrenti nei testimonial della campagna che, a livello istituzionale, vedrà l’intervento di tante associazioni locali.