Vela. Trofeo "Ammiraglio Francese». Trionfa Jeco di Gabbanini

Concluso con successo il 28esimo trofeo challenge Ammiraglio Giuseppe Francese, classica manifestazione riservata alla vela d’altura (Rating Federvela, Gran Crociera, Orc A e B), alle vele d’epoca e agli yacht classici Cim Aive.

Questi i risultati. Vincitore assoluto in Overall, il J112E Jeco di Carlo Gabbanini, in equipaggio con Giaime Niccolò Montagna, Ettore Veneri, Adalberto Martini, Carmela Marinelli, Alessandro De Luca, Andrea Gambarotta. Le prime tre classificate nelle vele d’epoca classe Unica sono state nell’ordine: Onfale del massese Nicola Bocci, vincitore anche della coppa della presidenza nazionale della Lega Navale Italiana consegnata dal presidente Lni di Viareggio, Marco Serpi. Seconda: Penelope della Scuola Vela Marina Militare di La Spezia affidato a Michele Renna. Terza: Gazell di Andrea Corvi. Vincitore in tempo reale: Onfale di Nicola Bocci, in equipaggio con il presidente Classe J24, Pietro Diamant. I primi tre Rating Federvela sono stati: il Bucaniere di Muzio Scacciati del Club Nautico Versilia già vincitore nel 2024, e a seguire, Arvel del presidente Club Nautico Marina di Carrara, Carlandrea Simonelli, e Magia di Ugo Pezzini (Lega Navale). La classifica del Orc Gran Crociera è stata vinta da Clan di Jacopo e Andrea Poli (Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa); secondo: My Fin di Paola Capecchi e Patrizio Galeassi; terzo: Grand Soleil 37 B Marta III di Graziano Grazzini.

Per la Classe Orc B: Jeco di Carlo Gabbanini; RD3 di Maurizio Raugi; Elan 400 Andromeda di Domenico Mei. In Classe Orc A: XP 44 Orizzonte del portacolori del Club Nautico Versilia Paolo Bertazzoni (già vincitore in Overall nel 2018, 2019 e 2024); secondo: Lucifero di Giordano Cardini e Nanni Lombardi; terzo: Axa Paolisssima di Paola Poggi e Luca Poli.

Ottima l’organizzazione del Club Nautico Versilia con il presidente Roberto Brunetti e il vice presidente Marco Brusco (che era stato assistente dell’ammiraglio Giuseppe Francese quando era comandante generale delle Capitanerie di Porto).

Walter Strata