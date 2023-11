VELA. Trofeo Cetilar. Al giro di boa la prima edizione

Dopo tre giornate di regate si delinea una classifica che vede nelle prime tre posizioni della classifica Orc tre imbarcazioni di casa: Linux, l’X-35 di Andrea Palleschi in prima posizione dopo 5 prove, davanti a Birba 3 di Francesco Marraccini e Birba FD di Francesco Diddi. In quinta posizione e distaccata di pochi punti dal podio, Witz di Giuseppe Mangia portacolori dello Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa. Club pisano che assieme al club di Punta Ala e allo Yacht Club Livorno hanno voluto questa manifestazione che si svolgerà in due manche, la prima a Punta Ala e la seconda, in primavera tra Livorno e Marina di Pisa. Nel mezzo una regata costiera di trasferimento, Moonshine, che porterà la flotta a Livorno (arrivo alla boa dell’Accademia Navale) con partenza 5 minuti dopo la mezzanotte di domenica 26 novembre. 50 miglia spinti dalla luna piena.

La classifica Orc Gran Crociera vede in testa, dopo tre prove, Dida VI di Filippo Calandriello (Ycpa) seguita da Niquida di Lorenzo Merlini Manzoni (Yc Isole di Toscana), al terzo posto un’altra imbarcazione dello stesso club, Junesse di Fabrizio Cristiani. Anche in questa classifica, in quinta posizione, un’altra imbarcazione che difende i colori pisani, Matitù di Giovanni Manni. La flotta è attesa alla giornata finale della manche invernale domenica 12 novembre.